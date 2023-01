Noma en de wraak van ESG

Professor management aan de University of New South Wales in Sydney

ESG, kort voor environmental, social en governance, hield nooit steek. Maar het verhaal van het toprestaurant Noma leert dat de drie letters psychologisch onlosmakelijk met elkaar verbonden blijven.

De voorbije tien jaar waren de letters ESG de hippe vogels van het managementjargon, maar plots zijn ze dat niet meer. ESG wordt dit jaar angstvallig vermeden op het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos. Het is al klimaat en duurzaamheid wat de klok slaat, maar geen ESG. Pardon my French. ESG staat voor ‘environmental, social en governance’.

In een poging correcter de waarde van een bedrijf in te schatten, wordt niet alleen gekeken naar de economische waarde voor de aandeelhouders, maar ook naar de impact op alle maatschappelijke betrokkenen. Dat betekent dat je kijkt naar de impact op het klimaat, de omgeving en het milieu (environmental), de positie op het vlak van diversiteit, inclusie, ongelijkheid, mensenrechten, consumentenbescherming en dierenwelzijn (social) en naar de kwaliteit van het bestuur, de relaties met medewerkers en het loonbeleid (governance).

De valkuil bij ESG is dat we bedrijven beoordelen op thema’s die weinig met elkaar te maken hebben en dat in een score gieten op basis van flinterdunne data.

Je moet geen economisch genie zijn om te zien dat het weinig zinvol is die groep thema’s onder een noemer te plaatsen. Toch gebeurt dat. De claim is dat bedrijven die goed scoren op ESG ook financieel beter presteren. ESG is good for business. Tonnen data, helaas vaak twijfelachtige, worden aangevoerd om die claim te ondersteunen. Daaruit volgt logischerwijs ook een beleggingsstrategie: 'Wie belegt in ESG, klopt de markt.'

Mathematisch houdt dat geen steek. Hoe kan een kunstmatige restrictie van de investeringskeuze beter presteren dan het volledige universum van investeringskeuzes? Het eerste is een deelverzameling van het tweede. Maar de voornaamste valkuil is dat we bedrijven beoordelen op thema’s die weinig met elkaar te maken hebben en dat in een cijfer gieten op basis van flinterdunne data.

De hype is voorbij. Het einde van ESG komt door de oorlog in Oekraïne en een beursval. Plots hadden de oude fossiele brandstoffen nog een rol te spelen en ESG-principes bleken geen prioriteit als het water financieel aan de lippen staat. Nadat de principes verraden werden, wordt zedig gezwegen over ESG.

Eco-filosofie

Maar wat heeft dat met Noma te maken? Voor het Deense toprestaurant is zorg en respect voor de natuur de kern van alles wat het doet. Ze koken met wat de seizoenen en de natuur hen op dat moment bieden. Met zijn ecofilosofie werd Noma het beste restaurant ter wereld. Dat sterkt de ESG-claim: 'Kijk, wie onbevreesd de kaart trekt van ESG, kan de top bereiken.'

Maar de hoge score van Noma op de E contrasteert met de lage score op de S en de G. Dat wordt het restaurant zwaar aangerekend. ‘Noma is less sustainable than its reindeer ragout’, kopte Financial Times. Het was ook die krant die de kat de bel aanbond met een verschroeiende reportage over misbruik en uitbuiting van personeel in de keukens in Kopenhagen. Nu Noma niet langer de helft van zijn personeel gratis aan het werk kan zetten, blijkt zijn haute-cuisinemodel financieel niet langer houdbaar.

Als anderen reputatievoordeel halen door zich beter dan ons voor te doen, verwachten we consistentie. Daar ligt de valkuil voor bedrijven die zich willen profileren op een van de drie ESG-letters.

Waarom rekenen mensen dat net Noma zo hard aan? Het is niet dat misbruik en uitbuiting van stagiaires alleen daar voorkomt. De psychologie van hypocrisie speelt. Wie zichzelf publiek hoge morele standaarden toeschrijft, wordt bewonderd, maar ook erg nauwlettend in het oog gehouden. Mensen hebben een aangeboren scanner voor hypocrisie. Als de daden niet langer overeenstemmen met de zelfverklaarde hooggestemde idealen, haalt het publiek de claims hard onderuit.