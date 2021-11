Terwijl de coalitieonderhandelingen in Berlijn niet meer zo soepel lijken te lopen als aangekondigd, zoekt een groot deel van Duitsland houvast in nostalgie.

In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw was het in veel Duitse gezinnen een keer per maand feest op zaterdagavond. De televisieshow ‘Wetten, dass...?’ met de televisiegrootheid Thomas Gottschalk was een hoogtepunt. Gottschalk zat met internationale sterren als Michael Jackson of Madonna op de televisiebank, waar zij - met een tolk - de meest absurde weddenschappen moesten bekijken.

De CDU lijkt haar toekomst, na de politieke implosie van de verkiezingen, in het verleden te zoeken.

De show verdween bijna tien jaar geleden van de buis, na een rampzalige weddenschap met een bijna dodelijke afloop. Meer dan 30 jaar keken in totaal meer dan 3 miljard Duitsers naar de 215 shows. Duitse televisiegeschiedenis. Bij Duitsers ouder dan 30 jaar heeft Gottschalk dezelfde bekendheid als Angela Merkel.

Afgelopen zaterdag was er een eenmalige revival voor de 40ste verjaardag van de show. Samen met de inmiddels 71-jarige Gottschalk beleefden 15 miljoen Duitsers een nostalgiereis naar de jaren 90. Met unwoke, politiek incorrecte oudeherengrapjes, gebracht met een sympathieke grijns. Nostalgisch verlangen naar een tijd zonder permanente veranderingen en crisissen. De show was zo’n groot succes dat de publieke omroep ZDF een reboot serieus overweegt.

Thomas Gottschalk is niet de enige oude witte man die dezer dagen een onverwachte comeback viert, de ZDF niet de enige club die in de zoektocht naar vernieuwing en de strijd tegen streamingdiensten soelaas zoekt in het verleden. Ook de CDU lijkt haar toekomst, na de politieke implosie van de verkiezingen, in het verleden te zoeken.

Vernieuwingsdrift

Op het eerste gezicht kiest de CDU voor vernieuwing. Voor het eerst mogen alle leden de nieuwe partijleider kiezen, niet alleen een delegatie van afgevaardigden en incrowd. Die tactiek is afgekeken van de winnaars, zou je kunnen zeggen, want ook de SPD koos na eindeloze verkiezingsnederlagen die route.

De goede oude tijd keert eigenlijk nooit terug.

Maar bij nader toezien rijzen twijfels over de vernieuwingsdrift van de CDU, ook bij een verkiezing door alle leden. Friedrich Merz (65) is de grootste kanshebber en zou na (minstens) twee mislukte pogingen eindelijk partijvoorzitter worden. En wie weet, misschien ook meteen fractievoorzitter en dus de gedoodverfde kanselierskandidaat bij de volgende verkiezingen of als de vorming van een SPD-coalitie mislukt. Vanop de positie die Angela Merkel hem onverwacht afpakte, bijna 20 jaar geleden.

Verrassingen zijn altijd mogelijk, maar of Merz, de voormalige voorzitter van de Raad van Commissarissen bij de fondsenreus BlackRock, de CDU zal weten te transformeren is twijfelachtig. Juist het roemruchte conservatieve verleden spreekt veel CDU-leden en kiezers aan, van wie de meesten boven 60 zijn.