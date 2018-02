Om de wereld te redden, druk hier!*

Een bekentenis: het wordt me vaak wat te machtig met de heersende techno-utopie. Of het nu over corruptie, misdaad, ongelijkheid, racisme, milieuvervuiling of hongersnood gaat, de technologie kan het schijnbaar allemaal aan. Blockchain, big data, artificiële intelligentie, zelfrijdende auto’s of het internet der dingen, waar je ook kijkt, hoor je dat technologie elk probleem kan en zal oplossen. Wie vandaag zijn geloof in de techno-utopie niet belijdt, wordt als een goddeloze ketter uit lang vervlogen tijden beschouwd. De techno-utopie is een veel te eenzijdige visie op de wereld en de rol van technologie.

Een anekdote: een goeie vriendin van mij werkt voor een grote internationale instelling. Daar adviseert ze overheden van ontwikkelingslanden over de opbouw van hun gezondheidszorgsysteem. Een tijdje geleden sprak ze met de minister van Volksgezondheid van een straatarm Afrikaans land. Toen ze hem vroeg wat haar instelling voor het land kon doen, wees de minister naar de kaart. ‘Zou u in kaart kunnen brengen waar de lokale gezondheidscentra zich bevinden?’ Daar sta je dan met je artificiële intelligentie, 3D-printing of drone met transplantieorganen als er gewoon een gebrek aan opleiding, structuren, financiering of basisinfrastructuur is.

Neem scholen in India, waar leerlingen maar de helft van de tijd les krijgen. De leerkrachten zijn wel aanwezig, maar krijgen een vast loon per maand, of ze nu lesgeven of niet. Dus komen ze de helft van de tijd niet opdagen. Daar sta je dan met je online lessen, computers of elektronisch bord. Of denk aan medewerkers van Afrikaanse ngo’s die alleen bijscholingen volgen als die op locatie worden gegeven. Voor opleidingen op locatie krijgen ze immers een verplaatsingsvergoeding. Die krijgen ze niet als een opleiding in de eigen gebouwen wordt gegeven. Daar sta je dan met je mobile wallet en big data.

Voor alle duidelijkheid: we beleven wel degelijk unieke tijden. Nieuwe technologieën worden aan de lopende band ontwikkeld en de vooruitzichten voor de mensheid hebben er nog nooit zo goed uitgezien. Toch heb ik het een beetje gehad met de voortdurende stroom heilberichten over hoe de technologie de wereld gaat redden.

Eerst en vooral kan technologie ook veel negatieve kanten hebben. Minder dan tien jaar geleden werd er nog van uitgegaan dat Twitter of Facebook een zegen zou zijn voor de democratisering van de wereld. Vandaag liggen beide platformen in de vuurlinie als het over fake news, radicalisering en populisme gaat.

Gevolgen

We moeten er niet zomaar van uitgaan dat technologie kleurloos, reukloos of smaakloos is. Aan technologische keuzes zijn morele en maatschappelijke gevolgen verbonden. Wat als we morgen dankzij de technologie misdadigers kunnen opsluiten vooraleer ze een misdaad plegen? Wat als we contactlenzen uitvinden die bedelaars of graffiti uit je gezichtsveld filteren? Technologie ontslaat ons niet van het maken van morele of maatschappelijke keuzes. Die zijn vaak moeilijk en moeten nog altijd door mensen worden gemaakt.

Ten tweede is de technologie vaak het makkelijke luik voor de oplossing van wereldproblemen. Of het nu om hongersnood, kindersterfte, onderwijs, vrouwenrechten, milieuvervuiling of klimaatopwarming gaat, de technologie om die problemen aan te pakken is er vandaag. Maar veel problemen zijn het gevolg van complexe interacties tussen veel factoren: technologie, maar ook klimaat, geografie, cultuur, gewoontes, politiek of economie.

Met technologie kan je elk kind ter wereld een goeie opleiding geven of de klimaatverandering oplossen. Met technologie kan je de hongersnood de wereld uithelpen of alle files doen verdwijnen. Alles is mogelijk, maar toch gebeurt het niet. Dat is precies omdat de politiek, de maatschappelijke voorkeuren, de sociale evoluties, de verkeerde financiële prikkels of de cultuur een grote rol spelen bij heel wat problemen.

Het grootste probleem met de techno-utopie is dat ze de complexiteit van veel maatschappelijke problemen onderschat. Regels, wetten, politieke processen of ethische bezwaren worden te makkelijk van tafel geveegd: druk gewoon hier en de problemen zijn opgelost. We moeten dankbaar zijn voor alle technologie die we vandaag tot onze beschikking hebben. Ze kan heel veel mogelijk maken. Maar om echt problemen op te lossen en aan te pakken hebben we altijd en overal mensen nodig. En die hebben altijd wat meer tijd nodig dan een machine, computer of robot.