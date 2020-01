Kamerlid Dries Van Langenhove gaat in mei spreken op the American Renaissance Conference, een gecontesteerd Amerikaans congres. Een andere gastspreker is Jared Taylor. Taylor gelooft in raszuiverheid en is de drijvende kracht achter het internetplatform American Renaissance.

Nog een opmerkelijke gast is Renaud Camus. De Fransman geldt al jaren als een relevante ideoloog van extreemrechts. In 2011 schreef Camus het boek ‘Le Grand Remplacement’, waarin hij de vermeende omvolkingstheorie beschrijft. Die houdt in dat de Europese bevolking langzaam maar zeker wordt vervangen door niet-Europeanen. Een demografische dystopie zal het verval van het Avondland inluiden, gelooft extreemrechts. De grote vervanging wordt ingezet.

Is dat werkelijk zo?

In ons land kloppen we af op de vierde generatie van personen met een migratieachtergrond. En in ruim tien jaar tijd - tussen 2006 en 2017 - steeg het aantal mensen met een niet-Belgische nationaliteit van 5 naar 8,4 procent van de bevolking. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse migratie- en integratiemonitor. Een kanttekening: jaarlijks verwerven 30.000 personen de Belgische nationaliteit. Dat brengt het percentage personen van buitenlandse herkomst op 20 procent van de bevolking. In bepaalde steden ligt dat aandeel hoger, zoals in Genk (56%) en Brussel (71%). Er is zowaar een term voor zulke steden: majority-minority cities.

BBB

Een meerderheid van minderheden, hoe moeten we daarmee om? Wel, zoals in de fitness. Fit kan je blijven met een BBB-programma voor billen, benen en buik. In de politiek kan je BBB evengoed beoefenen. In de maatschappelijke orde moet je benoemen, begrijpen en bestrijden. Problemen die zich voordoen met personen, al dan niet van buitenlandse afkomst, moeten we nog altijd eerst durven te benoemen. Alleen zo kunnen we ze begrijpen, om ze uiteindelijk doeltreffend te bestrijden.

En voor de goede orde, laten we een zogenaamd ‘remplacement’ ook niet problematiseren, want de meeste minderheden-in-meerderheid werken en leven probleemloos. Hun aanwezigheid in klaslokalen, concertzalen, ziekenhuizen, kroegen, bedrijven, jeugdhuizen en zo meer leidt tot wisselwerkingen en kruisbestuivingen. De door ‘major minors’ teweeggebrachte verschuivingen zullen grotendeels opgaan in het geheel. Le Grand Remplacement in de zin van ‘schokkend groot’ bestaat dus niet.

Als al sprake is van een Grand Remplacement, dan is het in de extreemrechtse beweging. De aandacht voor grijsaards verschuift naar jonge posterboys zoals Dries Van Langenhove.

Als al sprake is van een Grand Remplacement, dan is het in de extreemrechtse beweging. De aandacht voor grijsaards (Camus is 73 en Taylor 68) verschuift naar jonge posterboys zoals de 26-jarige Van Langenhove. De transitie zie je zelfs in kledingstijl. Maatpakken vervangen een dandyeske outfit met een pochet, de stijl van Pim Fortuyn en Camus.

Die laatste zei in een interview: ‘Toch zal ik me bij radicaal-rechts nooit thuis voelen. Ik ben homo, en daar houden ze niet van.’

Frontvorming

In de frontvorming tegen islam en migratie duikt die bizarre transitie wel vaker op. Sommige extreemrechtse figuren en delen van de homogemeenschap vinden elkaar in islamofobie, als antwoord op de homofobie van bepaalde moslims.

Extreemrechts schuift op van de marge naar de macht, met een grote fractie in het Vlaamse Parlement en regeringspartijen in Polen en Hongarije. Dat zet op zich een transitie in de media-aandacht op gang. Het is niet meer louter aanwezig in undergroundinternetplatformen, maar ook in mainstreammedia.