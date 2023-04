Onbetaalde zorg is ook werk

Ook onbetaalde zorg moet meetellen in de cijfers over werk. Nu is die arbeid, grotendeels door vrouwen verricht in de coulissen van de economie, nog onzichtbaar.

‘Veel vrouwen zitten in een mediterraan model, of ze nu van Italiaanse, Marokkaanse of Turkse afkomst zijn. Het is een familiemodel waar mijnheer werkt en mevrouw thuisblijft om voor de kinderen te zorgen.’ Met die flater over de lage tewerkstellingsgraad van vrouwen in de hoofdstad bombardeerde Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) zich tot het middelpunt van de gesprekken. Ook al had hij weinig subtiel het reclamecliché van de Italiaanse mamma gebruikt om het niet alleen over moslima’s te moeten hebben.

Inmiddels is het relletje van de dag afgehandeld volgens de geijkte methode. Het regende enkele uren verontwaardigde berichten op de sociale media, daarna volgden een halfslachtige nuancering en een soort excuses voor de ‘onhandige’ uitspraken.

Vergeten economen niet een grote brok mee te tellen in de werkzaamheidsgraad?

Toch heeft Clerfayt deels een punt. Uit cijfers van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid blijkt dat de tewerkstellingsgraad van Brusselse vrouwen een heel stuk lager ligt dan die van mannen. Brussel vormt de opvallende uitschieter van een patroon dat in heel het land zichtbaar is. Er schort wat aan de arbeid van de vrouwen.

Zo zijn ze gemiddeld hoger opgeleid, maar ligt hun loon lager. Ze vormen de overgrote meerderheid van de deeltijds werkenden. Vrouwen nemen sneller loopbaanonderbreking om voor hun kinderen te zorgen, besteden meer uren per week aan het huishouden en eindigen met een lager pensioen dan mannen.

Het zogenaamde zwakke geslacht laat ons in de steek in het permanente streven naar de haast mythische werkzaamheidsgraad van 80 procent. De economie, groen of niet, moet oneindig blijven groeien.

Coulissen

Vergeten economen niet, al dan niet bewust, een grote brok mee te tellen in de werkzaamheidsgraad? Omdat die niet bij hun definitie van ‘arbeid’ hoort? Ik heb het over alle mediterrane en andere vrouwen die belast zijn met de zorg voor kinderen en/of bejaarden. Werken zij niet vele uren per dag? Niet voor een bedrijf of een baas, en al helemaal niet voor een loon. Maar werk is het zeker.

De Nederlandse journaliste Lynn Berger noemt dat 'onzichtbare arbeid' in haar essay ‘Ik werk al (ik krijg er alleen niet voor betaald)’. Het is tijdrovend, essentieel en onbetaald werk dat als het ware gebeurt in de coulissen van de economie, ver van het voetlicht. Maar de maatschappij blijft daardoor wel op rolletjes lopen. Volgens Bergers berekeningen heeft het ‘onzichtbare fundament’ in Nederland een waarde van meer dan 215 miljard euro, ruim een kwart van het bruto binnenlands product.

De Zorgcoalitie, die pleit voor meer waardering en een gelijkere verdeling van de zorg, schat dat minstens 60 procent van alle arbeid in ons land onbetaald is.

Voor België bestaat zo'n berekening niet. De Zorgcoalitie, die pleit voor meer waardering en een gelijkere verdeling van de zorg, schat dat minstens 60 procent van alle arbeid in ons land onbetaald is. Dat maakt de onzichtbare arbeid meteen een van de grootste economische sectoren.

Die sector beïnvloedt heel wat andere elementen van ons maatschappelijk model. Hij kan het ook op losse schroeven zetten. De kinderopvang kampt met een tekort aan plaatsen. In de ouderenzorg is te weinig personeel en daalt de zorgkwaliteit. In 2022 nam het aantal burn-outs toe met 66 procent. Depressies, angststoornissen en bore-out komen eveneens meer voor. Het aantal langdurig zieken neemt haast pandemische afmetingen aan.

De maatschappij is zwaar zorgbehoevend. In de geforceerde mars naar het vermeende walhalla van economische groei blijven steeds grotere groepen verweesd achter. ‘Een eerlijke verdeling van betaald en onbetaald werk en gericht beleid zijn pas mogelijk als we zien dat zorgen ook werken is’, schrijft Berger.