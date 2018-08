Ondernemers, laat dat ego eens links liggen

Vindt u ook dat een en ander dringend op de schop moet? Dan zit u op dezelfde golflengte als onze opiniemakers. Wat keilen jullie met plezier de prullenmand in, vroegen we hun.

Wanneer hebt u dit het laatst ergens op sociale media gelezen: ‘De afgelopen maand heb ik vijf lezingen gegeven, telkens voor meer dan 200 personen. Alle presentaties verliepen fantastisch. Als ik het kan, kan jij het zeker en vast ook.’ Of misschien iets in deze stijl. ‘Ik wist dat ik gemaakt was om te ondernemen. Ik geloofde in wat ik kon, de rest ging vanzelf.’ Serieus, ‘de rest ging vanzelf?’ Ik denk het niet.

Wie een LinkedIn-profiel heeft, ziet het elke dag passeren op zijn tijdlijn. De ene na de andere ondernemer die trots zijn of haar jongste verwezenlijking deelt. En we doen het allemaal, of het nu op LinkedIn, Instagram of zelfs op ons op-sterven-na-dood Facebook-profiel is. Of we het nu verkopen onder het mom van ‘personal branding’, deze trend mag van mij in de prullenmand verdwijnen. Want er is helemaal niks dat ‘vanzelf’ gaat.

We weten allemaal dat sociale media geen realistische weerspiegeling zijn van wie mensen zijn of wat ze doen. En er is helemaal niks mis met trots zijn op wat je verwezenlijkt hebt. Maar bij ondernemers gaat het al snel een stapje verder. Je ziet de ene foto na de andere van chique meetings, updates van grote deals die gesloten worden en het heerlijke, zelfstandige leven van je eigen baas zijn en naar niets of niemand moeten luisteren. Dat wordt nog eens aangevuld met een reeks inspirerende selfies, aangevuld met quotes over hoe je er ‘echt wel kan geraken’ als je dat maar hard genoeg wilt.

Wat je op die mooie profielen niet ziet, zijn de uren die je investeert om de chique meetings voor te bereiden, de stress die je voelt als die ene grote deal lijkt weg te glippen en dat je misschien naar niemand moet ‘luisteren’, maar wel een berg verantwoordelijkheden hebt die je op niemand kan afschuiven. Ik hou van het ondernemerschap (sommige dagen iets meer dan andere), maar als ik kijk naar de ondernemers die ik op sociale media volg, begin ik te denken dat ik iets heel anders doe. Want hard werken is misschien niet voldoende sexy om op Instagram te delen, het is volgens mij wel waar ondernemers vooral mee bezig zijn.

Moeten ondernemers altijd zo'n utopisch beeld van ondernemen schetsen?

Je moet duidelijk maken waar je als ondernemer voor staat en het zeker durven te verkondigen als het de goede richting uitgaat. Maar moet dat beeld altijd zo utopisch geschetst worden? Kunnen sommige ondernemers het niet over hun hart krijgen om ook de mindere momenten te delen of toe te geven dat niet altijd alles van een leien dakje loopt? Als duizenden jongeren die volop zoeken naar de juiste richting op hun professionele pad je op sociale media volgen, moet je hen dan niet een eerlijk beeld schetsen van wat ondernemerschap echt inhoudt?