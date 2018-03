Onderwijs of justitie

Telkens weer toont het jaarverslag van de Nationale Bank aan dat de gebrekkige kennis van het Nederlands een ernstig obstakel blijft voor de economische participatie van de nieuwe Belgen. Lezen de bevoegde ministers in de Vlaamse regering dat jaarverslag wel eens?

Het liet zich voorspellen. Nadat een rechtbank in Tongeren had beslist dat een achttal meisjes ondanks het schoolverbod toch een hoofddoek mag dragen in de klas, waren de lantarenbewakers van de Verlichting niet meer te houden. En dus werd het al ruim dertig jaar oude debat nog eens aangezwengeld. Waarbij telkens weer wordt vergeten dat precies door de scheiding van kerk/religie en staat de vrijheid van godsdienst buiten de overheidsgreep blijft, net als de andere grote burgervrijheden. Als de overheid hier al een taak heeft, dan beperkt die zich tot het bewaken van die vrijheden die in de grondwet werden vastgelegd. En dat is wat de rechtbank in Tongeren deed. Maar zo’n debat zorgt altijd voor pittige twistgesprekken op de televisie en voor vermakelijke tweets, en dat houdt de mensen van de straat. Bovendien leidt het de aandacht weg van pijnlijkere kwesties.

Zo toont het jaarverslag van de Nationale Bank van België elk jaar aan dat de gebrekkige kennis van het Nederlands een enorm obstakel blijft voor de integratie en de economische participatie van de nieuwe Belgen en van potentiële werknemers met een migratieachtergrond. Jaar na jaar staan die tabellen daar. Waarbij de vraag rijst of ze in Vlaamse regeringskringen dat jaarverslag wel eens lezen. Het is nochtans te danken aan gewezen Vlaams minister Norbert De Batselier (sp.a), die naderhand toetrad tot het directiecomité, dat de Nationale Bank ook regionale cijfers opneemt in haar jaarverslag.

Een van de interessante tabellen is die met de inactiviteitsgraad. Inactieven zijn zij die geen werk hebben en ook geen werk (meer) zoeken. Zo blijkt van de beroepsbevolking tussen 15 en 64 jaar - dat zijn ruim 5 miljoen Belgen - een indrukwekkende 32,2 procent inactief te zijn. De studerende jongeren buiten beschouwing gelaten, komt dat neer op nagenoeg anderhalf miljoen Belgen die buiten het arbeidscircuit blijven.

In Vlaanderen is van de 3,8 miljoen Vlamingen tussen 20 en 64 jaar 29,5 procent inactief op de arbeidsmarkt. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het percentage inactieven gestegen tot 34,1 procent, in Wallonië zelfs tot 36,3 procent.

Bij de Vlaamse beroepsbevolking tussen 55 en 64 jaar staat liefst 48,4 procent aan de kant. Helemaal onderaan in die regionale tabel vermeldt de Nationale Bank een groep onder de noemer ‘overige’. Daartoe behoren bijvoorbeeld erkende vluchtelingen, maar ook mensen van buiten de Europese Unie die nooit de Belgische nationaliteit hebben verworven. In Vlaanderen gaat het om zo’n 130.000 mensen, van wie zowat de helft (49,3 procent) inactief is. En dat is meer dan in Brussel en Wallonië.

Verloren talent

Verstopt in haar jaarverslag, waarin de federale regering om haar inspanningen wordt geprezen, geeft de Nationale Bank toch mee dat het aantal werkzoekenden hoog blijft, omdat ‘het ruime aanbod van arbeidskrachten niet noodzakelijkerwijs is afgestemd op de behoeften en de wensen van de ondernemingen’. Dat het land een groot aantal langdurig niet-werkende werkzoekenden telt, is daar het gevolg van. In 2017 zat 49 procent van de werklozen al minstens een jaar zonder job. De taalgrens blijkt daarbij nog altijd een ijzeren barrière. Henegouwen, de Waalse provincie met het hoogste werkloosheidspercentage (12 procent), grenst nochtans aan de twee best presterende Vlaamse provincies. In West- en Oost-Vlaanderen wordt slechts een frictionele werkloosheid gemeten, wat neerkomt op een zo goed als volledige tewerkstelling. Henegouwen grenst ook aan Vlaams-Brabant, dat met 4,9 procent nog altijd ver onder het Europese gemiddelde blijft.

Maar ook in Vlaanderen zet de gebrekkige kennis van het Nederlands een zware rem op de beroepskansen van de werkzoekenden met een migratieachtergrond. Vooral in grote steden leidt dat tot een hoge werkloosheid onder jongeren van allochtone afkomst. Niet alleen Brussel, ook Antwerpen en Gent krijgen daarmee te maken. De werkloosheid onder de Gentse en Antwerpse bevolking van Marokkaanse en Turkse afkomst blijft erg hoog, terwijl de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, waarvan ze de hoofdstad zijn, opmerkelijk beter presteren.

De taalachterstand waarmee die zwakste groepen kampen, is een probleem dat de scholen in die grote steden niet alleen kunnen wegwerken. De nieuwkomers, vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika, moeten meestal een kolossale achterstand inhalen. Sommigen zijn gewoon analfabeet, zelfs in de eigen taal. Daarvoor bestaan uiteraard de Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) en tweedekansonderwijs. Maar dat blijkt lang niet te volstaan. Ook voor de leerlingen uit een migratiefamilie botst de inzet van de onderwijsinstellingen vaak op het isolement van de kinderen in het eigen midden zodra ze de school verlaten en opnieuw de eigen taal gaan spreken. Bovendien blijkt de taalarmoede niet alleen in het Nederlands, maar meestal ook in de eigen taal.

De verschillende netten worden met dezelfde problemen geconfronteerd. Want in absolute aantallen telt het vrij onderwijs, dat ook het grootste net is, zelfs meer leerlingen uit kansarme families dan het gemeenschapsonderwijs. In steden als Gent komt nagenoeg een derde van de leerlingen in het secundair onderwijs uit anderstalige gezinnen. In het Vlaams secundair onderwijs in Brussel, de Vlaamse hoofdstad, spreekt zelfs 72 procent van de leerlingen een andere thuistaal. En net als in Gent en Antwerpen stijgt dat percentage jaarlijks.

Zowel onderwijsspecialisten als experts van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) zien ontzettend veel talent verloren gaan bij gebrek aan een doorgedreven ondersteuning van het Nederlands ook buiten de school en de opleidingen. Het is bekend dat in steden als Brussel migrantenjongeren zelden buiten de eigen woonwijk komen. Om hen uit dat isolement te halen is meer nodig dan de verplichte nummers die nu worden opgevoerd.

Niet alleen investeringen in het basisonderwijs zijn een must. Er moet ook werk worden gemaakt van een grondiger begeleiding van laaggeschoolde vluchtelingen en migranten. Want als we Yves Leterme (CD&V) en Karel De Gucht (Open VLD) vorige week in De Tijd mogen geloven, zullen we met het migratieprobleem moeten leren leven. Om het binnen de perken te houden is er nood aan een doorgedreven samenwerking tussen de scholen, de VDAB en het Agentschap voor Integratie en Inburgering.

De Vlaamse overheid zal haar prioriteiten moeten bijstellen en die financieel stutten. Zo te zien beschikt ze over de middelen, want op andere terreinen lijkt de gulheid van de Vlaamse regering geen grenzen te kennen. De Vlaamse regering heeft een eigen Agentschap voor Natuur en Bos, en toch worden daarnaast natuurverenigingen gepamperd. Zo zal de grootste organisatie Natuurpunt tijdens deze legislatuur alleen al zo’n kleine 100 miljoen euro aan overheidsgeld ontvangen. Boven op de afgesproken subsidies krijgt ze financiële steun van een aantal overheidsbedrijven.