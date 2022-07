Onhoudbare status quo

Van de voorgestelde fiscale hervorming moeten we weinig of niets verwachten.

In het federaal regeerakkoord lezen we dat de regering een ‘bredere fiscale hervorming wil voorbereiden om het belastingstelsel te moderniseren, te vereenvoudigen, meer rechtvaardig en meer neutraal te maken’. Belastingen zijn de prijs die we collectief betalen voor beschaving. In ‘Tax time. Why we pay’ stelt de Amerikaanse historica Jill Lepore dat we het gemakkelijker vinden om te zien wat we betalen dan wat we ervoor in de plaats krijgen.

Helaas spelen machtsverhoudingen tussen belangengroepen nog een te belangrijke rol in hoe ons systeem tegemoetkomt aan de verzuchtingen van een verdeeld electoraat en dus ook in de verdeling van de belastingdruk onder belastingplichtigen.

Ex-minister Koen Geens merkt zeer terecht op dat ernstige hervormingen op federaal niveau niet meer mogelijk zijn.

De snelheid waarmee MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez de nota-Delanote naar de prullenbak verwees, was geen verrassing. Als het over belastingen gaat, bevat de Vivaldi-constructie een blauwe muur van gewapende betond. Die houdt elke poging tot herziening tegen die kan leiden tot een herverdeling van de fiscale lasten ten voordele van het inkomen uit arbeid en die niet noodzakelijk de gehele belastingdruk zou doen dalen - want budgettair onhaalbaar. Herhaaldelijk is gebleken dat partijen wanneer het over een kernkwestie gaat die hun partij aanbelangt haast instinctief op de rem gaan staan en luidruchtig de puntjes op de i zetten waar nodig om een specifiek electoraat gerust te stellen.

Over de fiscale hervorming is er echt geen gebrek aan nota’s en studies. De nota-Delanote verschilt amper van wat professor Bruno Peeters in 2014 voorstelde. De nieuwe studie moet, samen met de rapporten van de Hoge Raad en het advies van het IMF, leiden tot een blauwdruk van de fiscale hervorming. Een volgende regering zou daar dan mee aan de slag gaan. De kans dat daar effectief iets mee gedaan wordt, is bijzonder klein. Zoals Koen Geens, een van de meest eminente stemmen in het federaal parlement, onlangs tijdens het Pro Flandria-colloquium terecht nog opmerkte, zijn ernstige hervormingen op federaal niveau niet meer mogelijk. Daar kan alleen nog over uitgavenverhogingen worden beslist, aldus de CD&V'er.

Specifieke zone

Wat geldt voor de exobiologie geldt ook voor belastingen in een gezonde liberale democratie. Fiscale rechtvaardigheid gedijt in een specifieke, smalle goudlokjeszone waar belastingen niet te hoog zijn en eerlijk en breed verdeeld. Uit onderzoek blijkt dat Belgen helemaal niet zo afkerig staan tegenover belastingheffing als vaak wordt aangenomen. ‘Als belastingheffing gestoeld is op principes die door de bevolking als rechtvaardig ervaren worden, bestaat er een groot draagvlak voor’, lezen we in het onderzoek van Meuleman, Abts en Swyngedouw.

Zowel in het pensioendossier als inzake fiscale hervormingen - om nog te zwijgen over de noodzakelijke staatshervorming - botsen we almaar harder op de grenzen van het politiek haalbare.

Aan de linkerzijde leeft het idee van een globalisering van het inkomen, dat dan progressief belast wordt. In het centrum ligt het voorstel voor een dual-incometaks waarbij het inkomen uit arbeid progressief belast wordt aan lagere belastingtarieven en waar inkomsten uit kapitaal (dus ook de reële huurinkomsten en de meerwaarde op aandelen) belast worden tegen een specifieke vlaktaks tussen van 25 tot 30 procent. Dat veronderstelt de afschaffing van alle huidige aftrekposten, met uitzondering van de arbeidsmarktgerelateerde fiscale impulsen.

In combinatie met de invoer van een negatieve inkomstenbelasting, van een CO2-taks, de afschaffing van het huwelijksquotiënt, de hervorming van belastingen op onroerende goederen, de invoering van een uniform btw-tarief en de invoering van een slimme kilometerheffing ter vervanging van de huidige verkeersfiscaliteit – weliswaar Vlaamse materie - kan dat leiden tot een aanzienlijke versterking van de koopkracht van de doorsneeburger en ontloopt niemand zijn verantwoordelijkheid om zijn fair share te betalen.

Zowel in het pensioendossier als inzake fiscale hervormingen - om nog te zwijgen over de noodzakelijke staatshervorming - botsen we almaar harder op de grenzen van het politiek haalbare omdat de politieke stakeholders niet meer in staat blijken grote politieke akkoorden te sluiten die niet alleen aan hun eigen electoraat tegemoetkomen maar ook de rest van de kiezers.