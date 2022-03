Online leren is meer dan lesopnames bekijken

Professor management aan de University of New South Wales in Sydney

Het mag langzamerhand doordringen dat lesopnames van hoorcolleges in een auditorium passé zijn.

Het kantoor en het auditorium kregen het zwaar te verduren tijdens de coronacrisis. Maar de digitale revolutie die we op de werkplaats zien, lijkt niet door te stromen naar het hoger onderwijs. Hoe komt het dat dit wereldwijde, verplichte experiment niet tot radicale verandering leidt? Hadden we niet gezegd dat een crisis unieke opportuniteiten bood om onszelf heruit te vinden? Dat we niet terug wilden naar het oude normaal? Komaan, laten we wat meer moed tonen en de mogelijkheden van de hybride universiteit ten volle benutten.

Er is een reden waarom studenten thuis lesopnames aan dubbele snelheid beluisteren. Ze zouden het in het auditorium ook doen, mochten ze een afstandsbediening voor de docent hebben.

De online leeromgeving stond nog maar in de kinderschoenen toen corona haar torpedeerde. Hoewel docenten al jaren experimenteerden met de ‘flipped classroom’, bleef het klassieke hoorcollege de ruggengraat van vele opleidingen. Studenten kunnen op een digitaal platform misschien wel alle leermateriaal, zelftoetsen en opdrachten terugvinden, maar van een echte online leerervaring is geen sprake.

Online leren kwam daardoor vaak neer op het digitaal ter beschikking stellen van lesopnames. En daar gaat de discussie over hybride leren telkens opnieuw over. Kunnen we daar alsjeblieft mee stoppen? We voeren die discussie al tien jaar. Letterlijk. Ik vond een opiniestuk van mezelf terug uit 2013: ‘Eén camera maakt de lente niet.’ Ja, een hoorcollege kan unieke waarde hebben. Iedereen herinnert zich een formidabele docent die een heel auditorium begeesterde; samen leren voelt dan bijna als een religieuze, collectieve ervaring.

Zeldzaam

Wel, de reden waarom we ons allemaal dat ene hoorcollege nog herinneren, is omdat het zo verdomd zeldzaam is. Laten we een kat een kat noemen. Het merendeel van de hoorcolleges waar honderden studenten op elkaar gepropt zitten om te luisteren naar een docent die er af en toe een YouTube-filmpje door gooit, is niet bijzonder inspirerend. Er is een reden waarom studenten thuis lesopnames aan dubbele snelheid beluisteren. Ze zouden het in het auditorium ook doen, mochten ze een afstandsbediening voor de docent hebben.

Ik heb een probleem met lesopnames die dienen als doekje voor het bloeden voor wat de digitale revolutie van de universiteit zou moeten zijn. Lesopnames zijn het stenen tijdperk van online leren.

Ik heb geen probleem met hoorcolleges. Ze blijven een effectieve leermethode als ze goed worden gebracht. Ik heb een probleem met lesopnames die dienen als doekje voor het bloeden voor wat de digitale revolutie van de universiteit zou moeten zijn. Lesopnames zijn het stenen tijdperk van online leren. Er is geen enkele inspanning om de leermethode en de leerinhoud af te stemmen op het onlineformat. Online heeft zijn eigen (beeld)taal en ritme. Bij hybride leren moet je goed nadenken in welke vorm studenten verschillende lesinhouden moeten verwerken, waarbij face to face en online zorgvuldig op elkaar afgestemd worden.

Ik werk in een internationale faculteit economie en bedrijfskunde met meer dan 15.000 studenten. Ik weet dat je die context niet kan veralgemenen, maar ik wil toch mijn ervaring delen. Momenteel hebben we meer studenten die van buiten dan van in Australië studeren. Hoewel onze studentenaantallen hoger zijn dan voor de pandemie, zijn onze studentenevaluaties beter dan voorheen. Dat is omdat we een radicale shift hebben gemaakt door de online leerervaring centraal te stellen.

Personaliseren

Dat betekent dat al onze docenten zich - met vallen en opstaan - digitale vaardigheden hebben eigen gemaakt. We investeren in digitale infrastructuur en in professionals die onze docenten ondersteunen om digitaal educatief materiaal en methodes te ontwikkelen. We hebben een online MBA met meer dan duizend studenten die wereldwijd in de top tien staat voor studententevredenheid en loopbaanvooruitgang, omdat we hun online leerervaring personaliseerden.

Online leren kan een vliegwiel zijn waarbij studentvriendelijkheid, levenslang leren, bedrijfspartnerships, internationalisering en alumni elkaar versterken.

Ik organiseerde een digitaal ‘Learn to Lead’-programma, waarvoor zesduizend enthousiaste alumni van over heel de wereld inschreven op ons levenslang leren platform. De investeringen voor dat platform worden deels betaald door bedrijven die hun medewerkers collectief willen bijscholen bij ons. Online leren kan een vliegwiel zijn waarbij studentvriendelijkheid, levenslang leren, bedrijfspartnerships, internationalisering en alumni elkaar versterken.