Ontdek uw innerlijke racist

Heeft het wel zin om mensen te trainen op iets als onbewuste vooroordelen?

Frederik Anseel Professor bedrijfspsychologie aan King’s College London

Stel, u werkt in een drukke koffiebar. Twee mannen komen binnen, maar maken niet direct aanstalten om iets te bestellen; ze spelen wat met hun smartphone. Na een tijdje vraagt een van hen om het toilet te gebruiken. U maant hen aan eerst iets te bestellen, maar ze zeggen dat ze liever nog even op een derde persoon wachten. Wat doet u?

Het lijkt een alledaagse situatie, weinig aan de hand. Maar het incident leidde ertoe dat dinsdag alle 8.000 Starbucks winkels in de Verenigde Staten dicht leven. De koffiebar was een Starbucks-filiaal. De twee mannen hadden een donkere huidskleur. De uitbater van het filiaal belde de politie om de mannen te laten verwijderen. De politie sloeg de twee mannen prompt in de boeien, net op het moment dat hun (blanke) collega, op wie ze wachtten, opdaagde.

Schermvullende weergave ©Frank Toussaint

Meerdere mensen filmden het incident en postten het op social media. Een nationale storm van verontwaardiging raasde over Starbucks. De progressieve CEO van die keten schatte het klimaat snel en goed in. Hij keurde de daad af, nam de verantwoordelijkheid op zich en verontschuldigde zich namens Starbucks voor het racistisch geïnspireerd incident. In één beweging kondigde hij aan dat Starbucks al zijn 175.000 personeelsleden een dag op training stuurde om onbewuste discriminatie aan te pakken. Die dag was dinsdag, toen alle Starbucks-filialen dichtbleven.

Hier wordt het tricky: heeft het wel zin om mensen te trainen op iets als onbewuste vooroordelen?

Onbewuste- of implicietebiastraining is een populair concept in corporate Amerika. Het is zo ingeburgerd dat wanneer de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton de term gebruikte in haar eerste debat met Donald Trump iedereen onmiddellijk wist waarover ze het had. Het probleem is dat de onderliggende wetenschap helemaal niet zo robuust is als algemeen wordt aangenomen.

Wat is impliciete bias? Het idee is dat mensen misschien helemaal niet racistisch willen handelen, maar onbewust toch negatieve vooroordelen hebben die hun gedrag bepalen. De manier waarop dergelijke vooroordelen gemeten worden, is een psychologisch hoogstandje.

Je wordt voor een computer geplaatst waarop je reeksen woorden te zien krijgt. Bij positieve woorden moet je op een bepaalde knop drukken, bij negatieve woorden op een andere knop. Daarna volgen reeksen foto’s. Bij foto’s van Afrikaanse gezichten druk je op één knop, bij Europese gezichten op een andere. En dan worden schermen getoond waarbij foto’s getoond worden samen met woorden. Je moet op een knop drukken als je een positief woord of een Afrikaans gezicht ziet. En daarna moet je op een knop drukken als je een negatief woord of een Afrikaans gezicht ziet. Hetzelfde met Europese gezichten.

De computer meet je reactietijden, we spreken hier over verschillen in milliseconden. Dan blijkt dat sommige mensen sneller zijn wanneer Afrikaanse gezichten gecombineerd worden met negatieve woorden dan met positieve. Diezelfde mensen zijn vaak sneller bij Europese gezichten met positieve woorden dan bij Europese gezichten met negatieve woorden. Hoe groter deze verschillen en dus de associatie tussen huidskleur en positiviteit, hoe groter uw onbewuste voorkeur voor blanken

Het klinkt als magie - en dat is het ook een beetje. Als je sneller positieve woorden met blanke gezichten associeert dan met donkere, en/of trager negatieve woorden met blanke gezichten associeert dan met donkere, dan zal de test zeggen dat je een sterkere onbewuste voorkeur hebt voor blanke dan voor donkere gezichten. Volgens onderzoekers zou 75 procent van de mensen zonder het zelf te weten vooroordelen tegen gediscrimineerde groepen hebben.

De test en de bijhorende training om onbewuste vooroordelen te detecteren hebben weinig zin. Tenzij u CEO van Starbucks bent en nood hebt aan een grandioze pr-stunt om de reputatie van uw bedrijf te beschermen.

De test levert ontzettend interessant psychologisch studiemateriaal op in het labo, maar blijkt helemaal niet zo goed discriminatie in de echte wereld te voorspellen. En dat is wat de test oorspronkelijke claimde. Na een robbertje vechten in de wetenschappelijke tijdschriften over de waarde van de test, moesten de ontwerpers toegeven dat die niet geschikt is om mensen te identificeren die zouden discrimineren. De test en de bijhorende training om onbewuste vooroordelen te detecteren hebben dan ook weinig zin. Tenzij u CEO van Starbucks bent en nood hebt aan een grandioze pr-stunt om de reputatie van uw bedrijf te beschermen.