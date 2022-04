Onwrikbare rechtslogica

Onrealistische beleidsvoorstellen van extreemrechtse partijen botsen op de onwrikbare logica van het universele recht.

Studenten aan de Sorbonne mogen dan wel campussen bezetten omdat ze weigeren te kiezen tussen pest en cholera, de laatste sprint in de Franse presidentsverkiezingen is tussen Emmanuel Macron en de extreemrechtse Marine Le Pen. Een eindstrijd die ook hier met veel belangstelling wordt gevolgd. Want ook bij ons staat een rechts-populistische partij al decennia te popelen in de coulissen.

Regeringsdeelname van het Vlaams Belang. Het is, afhankelijk van je plaats in het politieke spectrum, de grootst denkbare nachtmerrie of een langverwacht eldorado. Uit onderzoek dat Bas Bogaerts en ik deden, blijkt alleszins dat de verwachtingen van hun kiespubliek bijzonder hooggespannen zijn. Met een boutade kan je stellen dat men verwacht dat de dag na de beëdiging van de Vlaams Belang-ministers de eerste treinen richting Afrika al vertrekken. Volgepropt met uitgewezen allochtonen die ‘terug naar hun land moeten’.

Het programma van het Vlaams Belang is juridisch onuitvoerbaar, zelfs met een absolute meerderheid.

Dergelijk wensdenken is gespeend van realiteitszin. Het merendeel van de ‘allochtonen’ in ons land heeft inmiddels wel degelijk de Belgische nationaliteit. En zelfs mensen die beschikken over dubbele paspoorten kan je niet zomaar over de grens zetten. Flagrante schendingen van de mensenrechten van zo'n kaliber zouden ons land (of althans het Vlaamse gedeelte) meteen wegzetten als rogue state, in het minder prettige gezelschap van Noord-Korea en nieuwkomer Rusland. Al hoeven we hier, in hartje West-Europa, misschien niet meteen te vrezen voor boots on the ground of gerichte aanvallen met drones.

Het is meteen de gifangel die elke regeringsdeelname van het Vlaams Belang zal smoren in teleurstelling. Hun programma is juridisch onuitvoerbaar, zelfs met een absolute meerderheid.

Bijzonder makkelijk, en blijkbaar ook electoraal succesvol, is het om te opperen dat de erkenning van de islam moet worden ingetrokken en dat die godsdienst niet langer mag worden onderwezen op school. Of om te roepen dat criminele allochtonen en Syriëstrijders hun Belgische nationaliteit maar moeten verliezen en worden gedeporteerd naar het land van waaruit hun (groot)ouders vertrokken. Zulke voornemens komen stuk voor stuk in botsing met het ‘hogere recht’ zoals de grondwet of het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Uitschuivers

Sterker nog, in 2019 onderzochten zes juristen van UGent en UHasselt het programma waarmee het Vlaams Belang naar de verkiezingen trok. Ze stelden niet minder dan 33 manifeste schendingen van de mensenrechten vast. Wetsvoorstellen waar misschien dictators als Poetin, Erdogan of Bolsonaro mee wegkomen. Maar die niet kunnen in een Europees land, ingebed in allerhande supranationale structuren die precies zulke uitschuivers moeten voorkomen.

In 2019 onderzochten juristen het verkiezingsprogramma van het Vlaams Belang. Ze stelden 33 manifeste schendingen van de mensenrechten vast.

‘De nazi’s hebben zich in de jaren 30 ook niet gestoord aan het wettelijke kader of internationale afspraken’, zal menigeen nu opperen. Dat klopt, maar voor één keer speelt de ingewikkelde Belgische staatstructuur in het voordeel van wie een democratische bestuursvorm aanhangt. De kans dat het Vlaams Belang, zelfs met een ruime absolute meerderheid, verder raakt dan de Vlaamse regering is nihil. Met dank aan het linkse Wallonië en Brussel. Wat meteen de slagkracht sterk beperkt.

Is een regeringsdeelname van het Vlaams Belang dan wenselijk? Uiteraard niet. Op het niveau van Vlaanderen kan de partij met tal van pestmaatregelen enorm veel leed berokkenen aan geviseerde minderheden.

Onwenselijk en destructief. Maar toch kan er een tijd komen dat een Vlaams Belang-regering noodzakelijk/onvermijdelijk blijkt omdat de partij domweg te veel kiezers heeft. Een groot deel van de bevolking zal op dat moment geneigd zijn om in verzetsmodus te gaan. Hoe terecht die reflex ook mag zijn, het zal de polarisatie alleen verder voeden. Het geeft de partij immers een gedroomd excuus van ‘sabotage en tegenwerking’ om aan haar kiezers te verklaren waarom hier nog Marokkanen rondlopen.