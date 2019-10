Ook uw einde is nabij

Elke week is er iemand de risee op de sociale media. Deze week moest Kris Peeters eraan geloven. In een pijnlijk interview vertelt hij over de schok van het leven na het ministerschap: een leven zonder chauffeur, waar hij zoals de gewone man met de metro naar zijn hotel sukkelt ‘met mijn koffertje achter me aan’. Zodra je over de plaatsvervangende schaamte heen bent, zit in zijn verhaal ook een les. Wanneer komt ons professionele einde eraan en hoe bereid je je erop voor?

Het is weinigen gegeven op een stijlvolle manier afscheid te nemen. De pater familias die tot op hoge leeftijd in het familiebedrijf blijft ronddwalen. Zijn heldenverhalen worden mild getolereerd, zijn controledwang iets minder. De professor die er maar niet in slaagt met pensioen te gaan, ook al heeft hij al jaren niets meer gepubliceerd. ‘Hij zit niet graag thuis bij zijn vrouw’, roddelen de doctoraatsstudenten (of is het zijn vrouw die hem niet in huis wil?). De ‘has been’-rocksterren die hun zoveelste comeback wagen; hun final countdown is al jaren gepasseerd.

Op een hoogtepunt stoppen, klinkt mooi. Maar hoe weet je wanneer je op je hoogtepunt bent? Het hoogtepunt van je loopbaan kan je pas achteraf begrijpen. De kans is groot dat je het op het moment zelf niet beseft. Op je best waan je je immers onsterfelijk. Alles lijkt vanzelf te gaan, en dus ben je ook weinig geneigd om over het eind na te denken. De nachten zijn kort, de dadendrang is groot.

En dan komt het plots, als een dief in de nacht. In een oogwenk is alles voorbij. Je blijft achter, alleen. Niemand nog die mailt. Niemand die om advies vraagt. Niemand die je dringend nodig heeft. De neergang komt er voor ons allemaal.

Soms is het gevoel van verlies bijzonder tragisch. Martin Weitzman, een briljante professor economie aan Harvard, pleegde eerder dit jaar zelfmoord. Alom getipt als potentiële Nobelprijswinnaar Economie, was de ontgoocheling groot toen een collega in hetzelfde onderzoeksdomein de prijs won. Een collega had enkele maanden eerder ook al een fout gevonden in zijn nieuwe onderzoek - een ongewoon voorval. In zijn afscheidsbrief schreef Weitzman dat hij zijn intellectuele scherpte om moeilijke theoretische problemen aan te pakken zienderogen voelde wegslinken.

Geluk

Er is geen reden tot wanhoop. Studies naar geluk tonen dat gemiddeld genomen mensen het gelukkigst zijn tussen hun 50 en 70. Maar vanaf 70 gaat het alle richtingen uit. Sommige mensen blijven zich even gelukkig voelen of worden gelukkiger. Maar bij een bepaalde groep, hoofdzakelijk mannen, pieken de zelfmoordcijfers en depressie na 75. De reden? Irrelevantie. Het gevoel dat je er niet meer toe doet.

Je zou verwachten dat een leven lang in de schijnwerpers of opmerkelijke prestaties een soort buffer kunnen zijn. Geluk vinden in de herinnering aan succes. Niets is minder waar. Net uniek begaafden blijken te kampen met het gevoel van onbeduidendheid. Noem het gerust het topsportsyndroom: je welbevinden hangt een belangrijk deel van je leven samen met je successen, waardoor het moeilijk is opnieuw een gevoel van voldoening te vinden als die competitie en prestatiedrang er niet meer zijn.

Wat te doen dan? Er zijn twee effectieve strategieën. Je kan kiezen voor de vlucht vooruit. Met de moed der wanhoop blijven gaan, nieuwe vaardigheden leren, je grenzen blijven verleggen, fysiek fit blijven. Hoe vroeger je daarmee begint, hoe langer je het uitzingt. Zoals Dylan Thomas schreef: ‘Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.’

Of je kan vroeg loslaten. Mentaal afstand nemen lang voor anderen je dwingen het te doen. Het inzicht dat je waarde niet afgemeten wordt aan wereldse successen maakt je onverschillig voor verval. Niet jij wordt irrelevant, maar het idee van succes wordt irrelevant. Sommige mensen vinden bijvoorbeeld later in hun loopbaan vooral voldoening in het doorgeven van kennis en anderen vooruithelpen.