Op de trappen van de Reichstag

De beelden van demonstranten die de Reichstag bestormen en hun complottheorieën wekken schaamte en een grote bezorgdheid op.

Afgelopen weekend was ik terug in de Berlijnse heimat. Met de hele familie, plus de Canadese vriend van mijn zoon. Op weg naar een fietstour in het centrum zagen we de massa voor de demonstratie tegen de coronamaatregelen aanzwellen. Volle bussen met mensen uit niet alleen alle windrichtingen van Duitsland, maar ook uit Nederland. Lgbt-groepen met veel regenboogkleuren en zelfs mensen zwaaiend met de Russische vlag. Maar vooral veel rood-zwart-wit, de vlag van de Reichsbürger. De vriend uit Canada concludeerde dat de nazi’s nog niet uit Duitsland zijn verdwenen. Ik ben in steeds grotere verwarring over mijn eigen land.

Schermvullende weergave ©Sofie Van Hoof

De beelden werden in veel landen getoond: een demonstratie tegen mondmaskers en coronamaatregelen, met als hoogtepunt een stormloop op de Reichstag door een kleine groep demonstranten. Het is een vreemde symboliek: een inbraak in het huis der democratie. Of eerder een overval, of zelfs een overname? De Reichstag staat in de Duitse geschiedenis symbool voor de opkomst van de nazi’s en de intocht van de Russen in Berlijn, maar ook voor de Duitse hereniging. De interpretaties van de stormloop en de demonstratie gaan alle kanten op. Van ‘het gaat maar om een kleine groep outsiders’ tot ‘zo is Duitsland diep vanbinnen’.

Behalve de zin om tegen de regering de straat op te gaan, hadden de demonstranten geen gemeenschappelijke doelen.

‘Beschamend en onacceptabel’, was de reactie van het nette Duitsland. Bondspresident Frank-Walter Steinmeier sprak van ‘een ontoelaatbare aanval op het hart van onze democratie’. Het opstootje bij de Reichstag en de vlaggen van het Duitse rijk - inmiddels gebruikt als substituut voor verboden nazisymboliek en verzet tegen het coronabeleid van de bondsregering - zijn voor sommigen een bewijs van een groeiende nationalistische en fascistische beweging.

Complotdenken

Voor anderen was het een kleine opgefokte groep met minder mensen dan bij een gemiddelde wedstrijd van mijn favoriete maar nooit echt succesvol spelende Berlijnse voetbalclub Hertha. Maar één ding verbond de groep: het complotdenken. Dat er een simpeler waarheid is dan de complexe realiteit. Daarnaast was het misschien ook eens spannend om joelend met anderen over straat te lopen nu er deze zomer geen festivals, concerten en sportwedstrijden waren.

Door de veelkleurigheid van deze groep hoeft men niet te vrezen voor het begin van een grote golf van rechts-extremisme of van collectieve burgerlijke ongehoorzaamheid.

Wellicht sporen de beelden totalitaire ideeën en bewegingen aan, maar niet noodzakelijk. Behalve de wil om tegen de regering de straat op te gaan, hadden de demonstranten geen gemeenschappelijke doelen. Er waren naast fascisten ook antivaxers, rechts-extremisten, links-extremisten, esoteristen, zelfbenoemde dwarsdenkers en lgbt'ers. Door de veelkleurigheid van deze groep hoeft men niet te vrezen voor het begin van een grote golf van rechts-extremisme of van collectieve burgerlijke ongehoorzaamheid.