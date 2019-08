Op naar 80 procent, of zelfs 85,2 procent

De startnota voor de Vlaamse regeringsvorming focust in de economische plannen terecht op meer mensen aan het werk en op meer investeringen. Voor dat eerste wordt de doelstelling van een werkgelegenheidsgraad van 80 procent geformuleerd. Vandaag is in Vlaanderen 75 procent van de 20- tot 64-jarigen aan het werk. Daarmee hangt het in de Europese middenmoot. Nederland en Duitsland flirten met 80 procent, toplanden als Zweden en Zwitserland halen 82,5 procent.

Om vandaag het niveau van Nederland en Duitsland te halen moeten in Vlaanderen 200.000 meer mensen aan het werk zijn. Om aan te sluiten bij de toplanden zijn dat er 300.000 meer. Er is geen enkele fysieke of natuurlijke reden waarom dat niet zou kunnen. De enige reden waarom in Vlaanderen relatief weinig mensen aan het werk zijn, ligt in beleidskeuzes uit het verleden. Maar dat beleid kan worden bijgestuurd.