Op partijhoofdkwartieren en kabinetten is exodus op til

Managing director van A Seat At The Table

Het Belgische politieke bestel slaagt er maar niet in een deukje in een pak boter te slaan. Veel directe betrokkenen trekken hun conclusies en kijken uit naar iets beters.

‘De monotonie van de middelmaat’ en ‘Titanic bis’ waren slechts enkele van de reacties na het voorzittersdebat van Voka enkele weken geleden in Bozar. De Belgische bedrijfstop werd er anderhalf uur getrakteerd op de stikstof-, klimaattransitie- en loonindexplannen van de Vlaamse partijvoorzitters. Minus Conner Rousseau - voor een socialist valt nu eenmaal minder eer te rapen bij een werkgeversorganisatie dan bij ‘The Masked Singer’.

Tijdens een bits debat over de overheidsfinanciën bleek het water al snel te diep tussen de partijvoorzitters, die moeite hadden hun diepe misprijzen voor elkaar te verbergen. Na vragenrondes over het uitblijven van broodnodige hervormingen en de gebrekkige realisaties wist geen enkele van de Vlaamse en federale coalitiepartners een afdoend antwoord te geven op de vraag hoe het in een volgende regering dan wel zou lukken.

Bij de vraag of de voorzitters een heruitgave van Vivaldi zagen zitten, stemde iedereen tegen. Inclusief de coalitiepartners Nadia Naji (Groen), Sammy Mahdi (CD&V), Bruno Tobback (Vooruit) en Tom Ongena (Open VLD). Die laatste zette zo, wellicht onbedoeld, zijn eigen premier in zijn hemd.

Ook op het Vlaamse niveau blijft de regeringsleider niet gespaard van publiek uitgevochten robbertjes over het stikstofdossier en de kinderopvang. Voor het tweede jaar op rij dreigt CD&V de septemberverklaring van minister-president Jan Jambon (N-VA) te ondermijnen. De grootste realisatie van de Vlaamse regering in de afgelopen legislatuur is dat ze nog niet gevallen is.

Cynisme

Het Belgische politieke bestel botst al 20 jaar op zijn limieten en slaagt er met een overheidsbeslag van 56,5% in een van de welvarendste landen in de wereld, zes regeringen, meer dan 50 ministers en staatssecretarissen, 838 cabinetards en 871 parlementsleden maar niet in een deukje in een pak boter te slaan.

Een significant aantal mandatarissen, woordvoerders, kabinetsmedewerkers en politiek personeel is in alle discretie naarstig op zoek naar nieuwe avonturen ver buiten de partijpolitiek.

Alle grote werven - mobiliteit, onderwijs, energie, klimaat, migratie, sociale zekerheid, werk - blijven in de steigers. De hyperfragmentatie van het partijpolitieke landschap en het complexe institutionele kluwen dragen alleen maar bij tot de malaise.

De voorzitters van de bestuurspartijen zijn de afgelopen maanden zo opgegaan in de eigen positionering en profilering in aanloop naar de verkiezingen in 2024 dat ze niet doorhebben dat op de meeste partijhoofdkwartieren en kabinetten een ongeziene exodus op til staat. Een significant aantal mandatarissen, woordvoerders, kabinetsmedewerkers en politiek personeel is in alle discretie naarstig op zoek naar nieuwe avonturen ver buiten de partijpolitiek. Allen gedesillusioneerd door de totale stilstand en het cynisme achter de schermen.