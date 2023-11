OpenAI en de gouden muur

Achter de gouden muur, waar belangrijke beslissingen genomen worden, is het een even grote puinhoop als in ons eigen leven. Dat leert het koningsdrama bij Open AI ons, schrijft Frederik Anseel.

Met het koningsdrama dat zich deze week in San Francisco afspeelde, kan je een nieuw seizoen van de reeks 'Succession' schrijven. In real-time kregen we een inkijk in de intriges die zich achter de schermen van OpenAI afspelen. Terwijl de onderhandelingen bezig waren, gaven de hoofdspelers op sociale media live commentaar op elkaars acties.

Toen Sam Altman, wandelen gestuurd als CEO van OpenAI, dreigde werknemers weg te lokken met de mededeling ‘I love the OpenAI team so much’, kreeg hij een like van de coupplegers zelf. Toen verrader Ilya Sutskever zichzelf kruisigde met ‘I deeply regret my participation in the board’s actions’, werd hij daarvoor op zijn beurt liefdevol beloond met een hartje van Altman.

Om uit te leggen wat ik zo intrigerend vind aan dit koningsdrama, moeten we een cultuursprong maken van 30 jaar. In 1992 schreef Harry Mulisch misschien wel zijn beste boek, ‘De ontdekking van de hemel’. In die ontzagwekkende roman steekt één hoofdstuk er nog meer boven uit dan al de rest: ‘De gouden muur’. Dat hoofdstuk heeft mijn denken over leiderschap en macht gevormd. Bijna elk stuk dat ik schrijf, gaat in essentie over de gouden muur.

Stabiliteit

In ‘De gouden muur’ vertelt de vader aan de zoon hoe de maatschappij bestuurd wordt. Achter de gouden muur ligt de macht. Het is de plaats waar serieuze mensen belangrijke beslissingen nemen. De orde en rust in de maatschappij blijven bewaard, omdat we denken dat er mensen in de samenleving zijn die verstandige beslissingen nemen met respect voor de regels die gelden voor ons allen.

Ons eigen leven is misschien een puinhoop, we modderen maar wat aan, maar achter de gouden muur weten de mensen wat ze doen. Daarom bevinden ze zich ook achter de gouden muur. En daarom geven we hen de macht die beslissingen te nemen. Het is de basis van democratie: we geven macht aan een kleine groep mensen van wie we geloven dat ze het beste met ons voorhebben.

De gouden muur biedt de illusie dat er mensen zijn die weten wat ze doen en onttrekt hun eigen janboel en improvisatie aan het zicht.

Helaas, stelt de vader, achter die muur is het een even grote puinhoop als in onze eigen levens. De persoonlijke intriges, de kleine onhebbelijkheden en blunders, liefde en bedrog zijn even erg achter als voor de gouden muur.

Maar de reden dat er stabiliteit is in de maatschappij, stelt de vader, is het bestaan van die gouden muur. Die biedt de illusie dat er mensen zijn die weten wat ze doen. We aanvaarden hun gezag omdat een gouden muur hun eigen janboel en improvisatie aan het zicht onttrekt. Mocht de gouden muur instorten, wacht ons eerst de ontgoocheling en dan wellicht de revolutie.

Rommeltje

Dat maakt sociale media zo interessant, maar ook zo gevaarlijk. Het OpenAI-debacle toont ons in real-time het rommeltje achter de gouden muur. Snel schreven commentatoren aan de hoofdrolspelers allerhande slimme strategieën toe: Altman speelt het spel om zelf volledige controle te krijgen. Microsoft krijgt het personeel van OpenAI er gratis bij.

Dat is allemaal wishful thinking van mensen die liever de illusie in stand houden dat er effectief een gouden muur is. De werkelijkheid is prozaïscher samengevat in Hanlons regel: schrijf nooit aan boosaardigheid toe wat eenvoudigweg verklaard kan worden door domheid. Waar we duistere complotten zien, blijken improvisatie, toeval en geluk vaak een betere verklaring.