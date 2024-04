Opletten met populistische antwoorden...

Populistische partijen zijn in veel landen in opmars. Hun doorgaans makkelijk klinkende antwoorden lijken er bij een almaar breder publiek vlot in te gaan. Maar op economisch vlak resulteert hun aanpak zelden of nooit in de beloofde objectieven. Onderzoek door drie Duitse economen van het Kiel Instituut (Funke, Schularick en Trebesch) identificeerde 51 populistische leiders (zowel links als rechts) in de periode 1900-2020, en concludeerde dat de economische resultaten van populisme op de middellange termijn tegenvielen. Na 15 jaar lag de economische activiteit per hoofd in de betrokken landen 10 procent lager dan in een alternatief scenario zonder populistische leiders. Daarnaast nam de ongelijkheid toe, steeg de overheidsschuld en nam de internationale handel af.