Opstaan en strompelen

Een echt linkse beweging kent Duitsland nog niet. De partij Die Linke, waarvan Wagenknecht fractievoorzitter is, is voor de meeste Duitsers toch vooral een overblijfsel van de DDR, het vroegere Oost-Duitsland. Als voortzetting van de DDR-partij SED en van later de PDS is Die Linke in het Westen niet salonfähig. Ook de overstap van oud-SPD kopstuk Oskar Lafontaine naar Die Linke meer dan tien jaar geleden hielp niet. Eerdere pogingen om een volkspartij links van de SPD op te richten hadden tot dusver geen succes.

Wagenknecht en haar echtgenoot Lafontaine kiezen nu een andere strategie. Een beproefde en bewezen strategie, die veel overeenstemmingen vertoont met die van extreemrechts. Wagenknecht ontdekte dat de eenvoudige burger in Duitsland zich in de steek gelaten voelt door de postmoderne linkse politici die liever over vluchtelingen debatteren dan zich in te zetten voor het behoud van de sociale zekerheid voor de Duitsers. Het antwoord op die ontdekking is nationalistisch van toon, met anti-Europese en antivluchtelingensentimenten. Die retoriek speelt niet alleen in op de onderbuiksentimenten in de samenleving, maar is een duidelijke poging om de teleurgestelde Linke-kiezers in oostelijk Duitsland, die inmiddels voor het extreemrechtse AfD stemmen, terug te winnen. Sentimenten die Merkel niet aanspreekt, niet beantwoordt en niet dooft. Links en rechts ontmoeten elkaar.