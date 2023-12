Overheid moet doortastend optreden tegen drugscriminaliteit

Limburg is in de ban van de martelmoord. Hoe is het zover kunnen komen met de drugscriminaliteit, vraagt politicoloog Fouad Gandoul zich af.

Steden en gemeenten met veel inwoners in armoede en marginaliteit worden steevast geplaagd door dezelfde kwalen, zoals drugs. De negatieve gevolgen voor de samenleving, waaronder een hogere tolerantiegraad voor extreem geweld, zijn een grote uitdaging voor lokale overheden, die vaak de mankracht noch de expertise hebben om de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit aan te gaan.

Hoe groter het aantal inwoners in precaire situaties, hoe groter het risico op een expansie van de drugseconomie. Dat zien we in Limburg, dat in de ban is van de martelmoord. Op 9 maart 2019 ontvoerden vijf jonge Genkse drugdealers hun kompaan Hilal Makhtout, die ze verdachten van diefstal van een lading cocaïne en een som geld. Vier dagen werd hij gruwelijk gefolterd, met de dood tot gevolg. In een assisenproces in Tongeren staan 13 verdachten terecht voor de moord op Makhtout. De martelpraktijken waaraan een deel van hen zich schuldig maakten, lijken regelrecht gekopieerd uit de Netflix-serie ‘Narcos’.

De gewelddadige dood van Makhtout zond een schokgolf door de Genkse bevolking. Hopelijk is die groot genoeg om een verdere escalatie van het geweld, zoals die van de mocromaffia in Amsterdam in 2016, te vermijden.

Marginaliteit

Hoe is het zover kunnen komen? De meeste betrokken jongeren hebben een gewelddadige jeugd gekend en zijn opgegroeid in disfunctionele gezinnen. Onderzoek toont een sterke correlatie tussen drugsdelinquentie en marginaliteit. Dat blijkt onder meer uit de instroom van Marokkanen die voor de correctionele rechtbank van Brussel verschijnen. Tussen 1976 en 1981 verviervoudigde hun aandeel van 8 naar 29 procent. Die stijging viel samen met een toename van de landelijke werkloosheid, waarvan men toen al wist dat die veel groter is bij allochtonen.

In de drugsstatistieken zijn vrouwen van Marokkaanse origine zwaar ondervertegenwoordigd. Nochtans groeiden die vrouwen op in hetzelfde gezin als hun broers.

De Marokkaanse bevolking is onmiskenbaar oververtegenwoordigd in de drugsstatistieken. Het betreft evenwel alleen mannen. Vrouwen van Marokkaanse origine zijn, vergeleken met autochtone vrouwen, zwaar ondervertegenwoordigd. In de correctionele drugsstatistieken zitten tien keer minder vrouwen van Marokkaanse origine dan autochtone vrouwen. Nochtans groeiden die vrouwen op in hetzelfde gezin als hun broers. Ze worden aan dezelfde disfuncties blootgesteld en hebben evenzeer de neiging zich een weg uit de marginaliteit te zoeken.

Wat bepaalt of een persoon de foute keuzes maakt in het leven: omstandigheden (structuur) of eigen wil (agency)? Voorstanders van structuur geloven dat socialisatie het gedrag bepaalt. Voorstanders van agency stellen dan weer dat elke persoon de autonomie en vrije wil heeft om zijn gedrag te bepalen. Beide factoren spelen een rol. In fine blijft criminaliteit altijd een keuze. Niemand dwingt je een auto te stelen, een zaak te overvallen, een vrouw te verkrachten of verdovende middelen te consumeren of te verkopen. Voor het martelen en doden van wie dan ook zijn geen verzachtende omstandigheden te bedenken.

Een war on drugs kan alleen worden gewonnen als ook de drijfveren en de verleiding om in die wereld te stappen worden ingetoomd. De overheid moet streng en doortastend, maar ook helend optreden.