Overheid moet efficiënter

Bart Van Craeynest: 'Tegenvallende PISA-cijfers over het onderwijs, problemen bij justitie of moeilijkheden in de zorg: telkens volgen pleidooien voor meer geld.'

De tweewekelijkse grafiekrubriek van Bart Van Craeynest

In bepaalde kringen wordt deze crisis gezien als het ultieme bewijs van de nood aan een sterke overheid. Veelal in diezelfde kringen wordt de ernst van de crisis in ons land gelinkt aan een vermeend beleid van jarenlange besparingen, onder meer in de sociale zekerheid.

Schermvullende weergave ©RV DOC

Dit soort analyses is maar gedeeltelijk correct. Het klopt dat een sterke overheid cruciaal is voor onze welvaart. Onder meer via onderwijs, infrastructuur en sociale zekerheid speelt die overheid een essentiële rol. Daarnaast werd de voorbije maanden haar rol als schokdemper in crisisperiodes extra in de verf gezet.

Uitgaven

Wat sommigen echter nogal vlot lijken te vergeten is dat België al een heel uitgebreide overheid heeft. In 2019 bedroegen de totale overheidsuitgaven 52,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp), of 247 miljard euro. Dat niveau behoort tot de hoogste van Europa. Enkel in Frankrijk en Finland lagen de overheidsuitgaven nog hoger. Volgens het Planbureau springen die overheidsuitgaven dit jaar eenmalig naar 62,6 procent, waarna ze bij ongewijzigd beleid de komende jaren stabiliseren rond een historisch erg hoge 55 procent.

Na deze crisis wordt de vraag of de overheidsmiddelen correct besteed worden veel relevanter dan de roep om meer geld.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Wat de sociale overheidsuitgaven betreft, was er de voorbije jaren dankzij de gunstige conjunctuur een duidelijke daling van de uitgaven voor werkloosheid, terwijl de overige sociale uitgaven verder stegen tot net geen 24 procent van het bbp in 2019, het hoogste niveau ooit. Dat bij dat soort uitgavencijfers toch veelvuldig verwezen wordt naar verhaaltjes van keiharde besparingen is op zijn zachtst gezegd bizar.

Terugkerend fenomeen

Niettemin grijpen sommigen ook deze crisis aan om te pleiten voor meer overheidsuitgaven. Dat is een terugkerend fenomeen in het publieke debat in België. Tegenvallende PISA-cijfers over het onderwijs, problemen bij justitie of moeilijkheden in de zorg: telkens volgden pleidooien voor meer geld. Uit vergelijkingen met andere landen blijkt evenwel dat we in België aan de meeste overheidstaken vrij veel uitgeven, terwijl dat doorgaans niet tot uiting komt in de kwaliteit van de dienstverlening.