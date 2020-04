Overheidsinvesteringen moeten minstens verdubbelen

De coronacrisis slaat een gat in de overheidsfinanciën. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) klimt het Belgisch begrotingstekort dit jaar naar 9 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsschuld stijgt daardoor naar 120 procent van het bbp, het niveau van zo’n 20 jaar geleden. Belangrijk daarbij, toen bedroegen de rentebetalingen op die schuld 7,5 procent van het bbp, vandaag is dat nog geen 2 procent.

Gentse en Leuvense professoren gaven al aan dat onze overheden zich over de schuld niet al te veel zorgen moeten maken. Dat klopt, onder drie voorwaarden: de rente blijft laag, de crisisuitgaven zijn tijdelijk en vooral de economische groei raakt weer op peil. Voor die lage rente kunnen we rekenen op de Europese Centrale Bank (ECB). De andere twee voorwaarden liggen moeilijker.

Overheden moeten een economische malaise actief tegengaan, onder meer met extra uitgaven. De bedoeling is wel dat die uitgaven na de crisis teruggeschroefd worden. Dat blijkt in België nogal tegen te vallen. Eerdere crisissen leidden telkens tot een blijvende stijging van de overheidsuitgaven, het meest opmerkelijk met de dubbele recessie van de financiële crisis en de eurocrisis. Aan het einde daarvan, in 2013, lagen de primaire overheidsuitgaven 8 procent van het bbp hoger dan in 2007. Een herhaling daarvan brengt onze overheidsfinanciën in moeilijkheden.