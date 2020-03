Paniek met pasta

Ook in Duitsland beheerst het coronavirus het leven. In het nieuws wordt het virus langzaam verdrongen door de vluchtelingenstroom en het drama in Turkije en Griekenland, maar in het dagelijkse leven van de Duitsers is corona nog steeds nummer 1.

Schermvullende weergave ©Sofie Van Hoof

In de media figureren niet langer economen en professionele meninghebbers, maar virologen. Inmiddels wordt duidelijk dat het met virologen net zo gesteld is als met economen. Vraag tien analyses en je krijgt er elf verschillende.

Inmiddels wordt duidelijk dat het met virologen net zo gesteld is als met economen. Vraag tien analyses en je krijgt er elf verschillende.

In de politiek kan CSU-minister Horst Seehofer eindelijk openlijk zijn aversie tegen Angela Merkel uitleven, door haar hand voor alle camera’s opzichtig niet te schudden. En op veel kantoren zijn beveiligingsmedewerkers belast met de taak iedereen te controleren op het ontsmetten van de handen bij de binnenkomst.

Op straat loopt - nog - niemand rond met mondmaskers, maar nadat de eerste gevallen in Italië bekend raakten, zag je hoe Duitsers met paniek omgaan: ze bestormen de supermarkten. Vorige week waren veel supermarkten leeggekocht. En wat hamsteren de Duitsers vooral? Bergen wc-papier, blikken met tomaat en pasta. Dit kennelijk voor net dat vleugje Italiaanse dolce vita tijdens de quarantaine.

Een statistische blik op de cijfers van een bekende Amerikaanse onlinewinkel geeft nog meer inzicht in de voorkeuren van de Duitsers. In de categorie huishoudelijke goederen staan bovenaan de lijst van bestsellers ontsmettingsproducten, mondmaskers (inmiddels volledig uitverkocht), koortsthermometers, maar ook verschillende modellen haarföhns. Zonder smet met pasta en tomatensaus en goed liggend haar de crisis in.

Gründlich

Omdat Duitsers natuurlijk zeer 'gründlich' zijn, zijn ze op alles voorbereid. In de lijst van bestverkopende items stegen ook ‘elektrogeneratoren’ en ‘gevulde jerrycans’ met stip naar de top. Voor het geval dat het virus de auto en de elektriciteitsvoorziening platlegt.

De Duitsers hamsteren vooral bergen wc-papier, blikken met tomaat en pasta. Dat kennelijk voor net dat vleugje Italiaans dolce vita tijdens de quarantaine.

Terwijl de Duitsers (en waarschijnlijk ook andere mensen in Europa) met begrijpelijke reflexen reageren op de verspreiding van het virus, zoeken de meeste beleidsmakers nog naar een geschikt antwoord. Het bekende en ook deze week weer gehoorde ‘we zijn goed voorbereid’ heeft zijn kracht verloren. Terwijl de financiële markten weer roepen om renteverlagingen, zoals deze week geleverd door de Amerikaanse centrale bank, is het maar de vraag of dat nu het verschil maakt. De mensen en hun economieën hebben geen renteverlagingen nodig, maar vaccins.