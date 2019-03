Partijen hoeven ernstige voorstellen niet ver te zoeken

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

De verkiezingscampagne is de jongste weken ook officieel op gang geschoten en het regent ondertussen voorstellen en beloftes. Op economisch vlak blijft het resultaat vooralsnog vrij bedroevend. Voorstellen voor een minimumloon van 2.300 euro (we hebben al een van de hoogste minimumlonen), voor minder lang werken (we hebben al een van de laagste effectieve pensioenleeftijden) of voor een lagere btw op elektriciteit of op duurzame producten (we hebben al een van de btw-regimes met de meeste uitzonderingen) zullen onze economie zeker niet sterker maken.

Schermvullende weergave ©FONCK YVES

Nochtans moeten de politieke partijen het echt niet ver gaan zoeken. Neutrale organisaties zoals de Nationale Bank, de Europese Commissie, het IMF en de OESO publiceren jaarlijks rapporten met concrete aanbevelingen om de werking van onze economie te verbeteren.

Het is niet altijd duidelijk in het politieke debat, maar onder economen is er een brede consensus over de belangrijkste pijnpunten van onze economie, en dat is zelfs ook zo voor de meeste oplossingen.

De meeste van die aanbevelingen komen jaar na jaar terug: veel meer mensen aan het werk, extra investeringen in infrastructuur, een eenvoudiger en economisch verstandiger belastingstelsel, flexibelere regulering …

Ook het jaarlijkse ‘scorebord’ van het Wereld Economisch Forum kan helpen om de prioriteiten voor het economische beleid af te bakenen. Zo staat België in de jongste lijst van 140 landen op de 52ste plaats voor de kwaliteit van het wegennet, de 92ste voor de last van de regulering en de 138ste voor de belastingen op arbeid.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Het potentieel van dat soort hervormingen is aanzienlijk. De OESO raamt dat de economische activiteit per Belg tot een derde hoger kan via een pakket dat bestaat uit een liberalisering van productmarkten, arbeidsmarkthervormingen, overheidsinvesteringen en O&O-inspanningen. Dat zou met ruime voorsprong de beste manier zijn om onze welvaartsstaat op termijn overeind te houden, en zelfs nog te versterken.

Dat maakt het des te pijnlijker dat België sinds 2011 slechts werk heeft gemaakt van minder dan de helft van de aanbevelingen van de Europese Commissie. Daarmee zijn we de zwakste leerling van de Europese klas. We laten zo een enorm potentieel liggen, en dat kunnen we ons eigenlijk niet meer permitteren.