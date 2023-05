Partijen leven boven hun stand

Managing director van A Seat At The Table

De politieke partijen leven zwaar boven hun stand. Vanop megalomane en dure partijbijeenkomsten bezweren ze de bevolking dat budgettaire inspanningen nodig zijn.

Met de zoveelste moeder aller verkiezingen in aantocht (geeuw) kunnen we ons opmaken voor een jaar van intriges in de Wetstraat. In de laatste rechte lijn naar het ‘feest van de democratie’ neemt de nervositeit op menig partijhoofdkwartier toe.

Marketeers, pr-consultants en data-analisten lopen in Brussel de deur plat van de Wetstraat 89 (CD&V), Melsensstraat 12 (Open VLD), Koningsstraat (N-VA) en de Keizerslaan (Vooruit en PS) om de veelgeplaagde partijvoorzitters bij te staan in hun strijd om de aandacht en de welwillendheid van het immer volatiele kiezerspubliek.

Het politieke vernuft van die communicatieprofessionals is vaak beperkt tot een vlotte babbel, minimale PowerPoint-vaardigheden en een batterij buzzwords. Partijapparatsjiks worden op de zoveelste strategy meeting getrakteerd op baanbrekende inzichten en oneliners als 'messaging is key', 'voters prefer trustworthy leaders' en 'edgy is sexy'. Hoe banaler de inzichten, hoe prijziger de campagnes.

De uitgaven van partijen zijn niet beperkt tot externe consultants, adviesbureaus en socialemediacampagnes. Ze smijten ook graag met geld naar allerhande manifestaties en bijeenkomsten. Die volgen elkaar in ijltempo op, zelfs bij de kleinste partijen.

Hoe banaler de inzichten van communicatieprofessionals, hoe prijziger de campagnes.

Denk daarbij aan het Liberaal Vuur-congres van Open VLD in het Kuipke in Gent, het N-VA-ledencongres in Antwerp Expo van 12-14 mei, het Santé-volksfeest van CD&V in het recreatiedomein De Ster op 13 mei en het congres van Vooruit op 4 juni in Plopsaland.

Die partijcongressen in peperdure stadsfeestzalen en gezinsdagen in volledig afgehuurde pretparken dragen weinig bij tot de dagelijks werking van de partijen, maar zijn een vorm van periodieke zelfverheerlijking. In een poging elkaar de loef af te steken organiseren de partijen, die ons continu bezweren dat budgettaire inspanningen nodig zijn, steeds grotere meerdaagse manifestaties met drank, eten en entertainment.

Keynotespeeches door internationale sprekers die met een privéjet naar België gevlogen worden, in luxesuites verblijven en honoraria met vijf nullen factureren worden er afgewisseld met toespraken van partijtoppers tegen het vermeende profitariaat van leefloners, werklozen en asielzoekers.

Spilzucht

Aan de basis van die spilzucht liggen de genereuze dotaties die de partijen zichzelf gunnen. Met 75 miljoen euro per jaar en 375 miljoen per legislatuur voor een dozijn partijen behoort de Belgische partijfinanciering tot een van de hoogste in Europa. Het geld komt boven op het vermogen dat de partijen door de jaren heen hebben opgebouwd via reserves en investeringen.

Volgens een onderzoek van politicologen Bart Maddens, Jef Smulders en Gunther Vanden Eynde van de KU Leuven zijn de reële partijdotaties 160 miljoen euro per jaar of bijna 800 miljoen per legislatuur. Een duizelingwekkend bedrag. De onderzoekers gaan er daarbij van uit dat de vergoeding voor de meer dan 1.000 parlementaire medewerkers in ons land (84,4 miljoen euro) opgeteld moet worden bij de dotaties (75,4 miljoen euro).

Het zou onze politici sieren als ze drastisch in eigen vel zouden snijden.

Het komende jaar gaat de kiezer nog talloze keren worden platgeslagen met oneliners over 'de rijken die te weinig belastingen betalen' en 'leefloners en werklozen die profiteren van de samenleving', gelanceerd op grote partijmanifestaties en via peperdure communicatiecampagnes en advertenties op de sociale media.