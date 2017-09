Pensioenfabeltjes

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

Het communicatiegeklungel over de pensioenrechten van oudere werklozen hield het pensioendebat de voorbije weken in de schijnwerpers. Die extra aandacht is goed nieuws: de pensioenen zijn een van onze belangrijkste uitdagingen. Minder goed nieuws is dat er na ontelbare studies en expertenrapporten nog altijd veel fabeltjes verteld worden. Nog altijd beweren sommigen dat het met die pensioenen wel zal meevallen, dat we helemaal niet langer moeten werken, dat de onevenwichten in de pensioenstelsels niet weggewerkt moeten worden en dat de pensioenen dringend hoger moeten.

Vandaag zijn er in België voor elke 10 werkenden 4,6 gepensioneerden. De vergrijzing doet dat tegen 2050 oplopen tot 7,3. Met enorme financiële gevolgen. De uitdaging wordt evenwel veel draaglijker als we meer mensen aan het werk krijgen/houden. Als we onze werkgelegenheidsgraad kunnen opkrikken naar die van Zweden wordt de verhouding op termijn 5,5 gepensioneerden per 10 werkenden. Langer werken is ruimschoots de beste manier om de pensioenen betaalbaar te houden.

Bij de vergelijking van de ambtenarenpensioenen met de andere stelsels hoor je vaak dat niet die eerste te hoog zijn, maar de andere te laag. Voorstellen om de pensioenen in de privé op te trekken naar het niveau van de ambtenaren horen thuis in fabeltjesland. Volgens een ruwe schatting zou zo’n ingreep een dikke 32 miljard euro kosten. En dan moet de impact van de vergrijzing nog komen. Voorstellen voor gevoelig hogere pensioenen klinken sympathiek maar zijn financieel onhaalbaar.

Volgens sommigen valt de financiële uitdaging van de pensioenen makkelijk op te lossen met belastingen op vermogen. Ook die voorstellen missen realiteitszin. De overheid haalt zo’n 3,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan inkomsten uit allerlei belastingen op vermogen. België zit bij de top van de industrielanden. Als we aansluiten bij de landen met de hoogste inkomsten uit belastingen op vermogen, valt daar zo’n 0,5 procent van het bbp extra te halen. De meest optimistische ramingen van de toekomstige extra pensioenuitgaven komen uit op een dikke 2 procent van het bbp. De volledige pensioenuitdaging, laat staan een duidelijke verhoging van de pensioenen, financieren met extra belastingen op vermogen zou de economie fors schaden.