Peter Hinssen | Nieuwe leiders

We komen in een stroomversnelling van opportuniteiten en veel sectoren zullen veel sneller moeten schakelen. Maar hebben we daar de juiste leiders wel voor?

Er bestaat een hardnekkige mythe in de wereld van softwareontwikkelaars over het concept van de ‘10x-engineer’. Die geniale programmeurs zouden meer dan tien keer zo productief zijn in het schrijven van code als een modale softwareontwikkelaar. Het originele artikel dat dit fenomeen beschrijft, stamt van eind jaren zestig en is sindsdien academisch helemaal onderuit gehaald wegens foutieve data. Maar de mythe leeft nu al vijf decennia hardnekkig voort.

Sindsdien hebben andere studies andere cijfers opgeleverd, van een factor 4x tot zelfs 28x productiever, maar echt sluitend zijn die niet. Persoonlijk ben ik een believer. Ik heb het fenomeen vaak gezien bij mijn eigen start-ups en die waarin ik investeer. Steve Jobs zaliger was een absolute die hard discipel: het team dat de originele Macintosh ontwierp, bestond uit 10x-engineers.

Als je de grondoorzaak van de transformatie van een bedrijf bekeek, was het vaak terug te brengen tot één figuur. Johnny Thijs bij Bpost, Bert De Graeve bij de VRT, en Dominique Leroy bij Belgacom.

Die 10x-engineers zijn briljant en razendsnel, maar helaas vaak ook eikels en einzelgängers die moeilijk in teamverband kunnen werken omdat ze hun collega’s inferieur vinden. Je wil geen team van 10x'ers in een‘gewone IT-afdeling, maar ze zijn wel superhandig om een softwareproduct op tijd klaar te krijgen als de tijd dringt en de nood hoog is.

Hetzelfde fenomeen, mythisch of niet, kom je tegen bij leiders. Ik heb het een paar keer mogen meemaken in mijn carrière, waarbij een hopeloze situatie in een bedrijf op grandioze wijze werd rechtgetrokken. Als je de grondoorzaak van die transformatie bekeek, was het vaak terug te brengen tot één figuur: Johnny Thijs bij Bpost, Bert De Graeve bij de VRT en Dominique Leroy bij Belgacom.

Die 10x-leaders zijn geen einzelgängers, maar mensen die tot uitzonderlijke prestaties komen omdat ze omringd zijn door het juiste kader, een uitzonderlijk team kunnen uitbouwen, en het netwerk van medewerkers en klanten kunnen stimuleren. Dat doet Pieter Zwart, de charismatische CEO van Coolblue ook, maar die is 'from scratch' begonnen als 'eindbaas' van de Nederlandse unicorn. Als je een traditioneel bedrijf radicaal wil omvormen, heb je een 10x-leider nodig om daar een ‘feniks’ van te maken.

Volatiliteit

Nu de vaccins wereldwijd beginnen aan te slaan, belanden we mondiaal in een stroomversnelling van opportuniteiten. Veel sectoren zullen veel sneller moeten schakelen. De globalisering wordt herverkaveld, de technologische innovatie wordt door covid wereldwijd in de hoogste versnelling geduwd, en de consumenten zullen na de pandemie een blijvend ander gedrag vertonen. Volatiliteit en verandering worden de norm, veerkracht en lenigheid de toverwoorden. Bedrijven zullen zich nog sneller moeten herdenken en transformeren.

Ik geloof dat er een generatie nieuwe leiders aankomt. Leiders die niet meer de klassieke MBA-bagage met zich meezeulen, maar aangepast zijn aan de tempowisselingen en de tussenspurten van de 21ste-eeuwse economische realiteit.

De traditionele plusmanager, die vooral op incrementele verbetering aanstuurt, is prima in tijden van voorspelbare groei. Maar in de ‘never normal’-tijd die er aankomt, hebben bedrijven waarschijnlijk eerder deltamanagers nodig. Zij die radicaal durven, kunnen en willen veranderen. Ze zullen niet allemaal 10x zijn, maar ik geloof dat er een generatie nieuwe leiders aankomt. Leiders die niet meer de klassieke MBA-bagage met zich meezeulen, maar aangepast zijn aan de tempowisselingen en de tussenspurten van de 21ste-eeuwse economische realiteit.

Het bedrijfsleven geraakt er wel uit. Ik kijk uit naar de hartverwarmende verhalen over schitterende feniksbedrijven. Zeker voor ons landje zijn er enorme opportuniteiten als we die op de correcte manier leiden en managen. Mijn grootste zorg is dat we er niet in slagen om ook in de politiek 10x-leiderschap te verkrijgen. Niet alleen lokaal, maar vooral Europees. Europa kan 10x wel gebruiken. Want met onze Belgische bijdragen van ‘natte dweil’ Herman Van Rompuy, dixit Nigel Farage, en het recente stoelincident met Charles Michel gaan we er niet geraken, vrees ik.

Peter Hinssen