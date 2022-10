In heel de politiek en economie zien we opnieuw sporen van overmoed en pijnlijke naïviteit.

In 2008 vertelde Alan Greenspan, de ex-voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, dat zijn wereldbeeld geschokt was door het falen van grote financiële instellingen. Zijn visie dat het beleid niet moest interfereren met de ‘bestuivende bijen van Wall Street’ terwijl hij wel jarenlang krediet kunstmatig goedkoop maakte, werd na de financiële crisis als fenomenaal naïef beschouwd.

In mijn boek 'Roekeloos' over die periode stelde ik dat Ben Bernanke een teleurstellende kopie van Greenspan was gebleken. Hij weigerde in te zien dat de vastgoedsector en de kapitaalontwikkeling meer en meer een bijproduct werden van een wereldwijd casino. Steeds was hij bereid extra risico te creëren door de rente te verlagen, maar nooit om een prudent beleid te voeren in tijden van zeepbellen.

Veel economische activiteiten raken hier niet meer van de grond. Niet door externe of technologische obstakels maar door vaak zelf gecreëerde administratieve hindernissen.

We zijn zowat tien jaar verder en Bernanke krijgt de Nobelprijs voor de Economie. Hij maakte zowel in zijn beleidsrol als in zijn academische rol de analyse van de ‘Grote Moderatie’, wat sterk aanleunde tegen de illusie dat centrale banken de economische machine effectief controleerden.

De rode draad in mijn boek was hybris of fatale overmoed. In heel de politiek en economie zien we opnieuw sporen van overmoed. Het sluiten van de Duitse kerncentrales terwijl het land zo sterk afhankelijk was van Russisch gas kan zelfs roekeloos genoemd worden. Het corrigeren van dergelijke strategische blunders kan Europa lang parten blijven spelen.

De Duitse economie is ook extreem verstrengeld geraakt met de Chinese export en import. We beseffen niet hoe kwetsbaar dat ons allen maakt. Ik herhaal mijn stelling van jaren geleden: blijven tolereren dat China met subsidies en sterke interventie het internationaal handelsregime zo scheeftrekt, zal zich wreken.

Met zichzelf bezig

De politiek in West-Europa lijkt zich vooral heel sterk met zichzelf bezig te houden. In de rest van de wereld is dat daarom niet zo. We zien dat hier veel economische activiteiten niet meer van de grond raken. Niet door externe of technologische obstakels, maar vaak door zelf gecreëerde administratieve hindernissen.

Tegelijkertijd maken talloze mensen van wokeness een verdienmodel. Sommigen gaan ervan uit dat we een nieuwe dominante religie kennen waar iedereen zich naar moet plooien. Terwijl het in woelige tijden net evident is dat er een echte confrontatie van opvattingen plaatsvindt.

We kunnen ons niet langer wentelen in uitstelgedrag. Want hoe staan we ervoor als de olieprijs verdubbelt?

De inzet is dat er daadkrachtig gehandeld wordt. We kunnen ons niet langer wentelen in uitstelgedrag. Want hoe staan we ervoor als de olieprijs verdubbelt? Dat dat kan gebeuren in een volgende fase van de Oekraïnecrisis wordt ondertussen wel degelijk besproken.

Tot welke disruptie oplopende spanningen met China kunnen leiden wordt nog niet ernstig bekeken. De sectoren waar landen meer dan 50 procent uit China importeren en China tegelijk meer dan 30 procent van de globale markt controleert, zijn niet van de minste. Het gaat van goederen in sectoren zoals gezondheidszorg, transport, water, bank- en financiewezen, voedsel en landbouw, overheidsfaciliteiten, informatietechnologie tot communicatie en spoeddiensten.