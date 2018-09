Pippi Langkous had gelijk

Vorige week was in deze krant te lezen dat Felix Van de Maele, CEO van het snel groeiende databeheerbedrijf Collibra, onderwijs als hét belangrijkste ziet waarin we ons in België moeten specialiseren. Het zou de beste manier voor de overheid zijn om bedrijven te helpen. Jack Ma, de oprichter van de Chinese retailgigant Alibaba, kondigde vorige week aan dat hij terugkeert naar zijn eerste liefde, het onderwijs. Ma begon zijn loopbaan als leraar Engels, en is naar eigen zeggen nog altijd een betere lesgever dan een bedrijfsleider. Vandaar misschien zijn bijnaam ‘teacher Ma’.

Van de Maele en Ma zijn niet de enigen die onderwijs belangrijk vinden. Dat bewijzen de verhitte discussies over welke kant de Vlaamse scholen uit moeten. Maar zijn volwassenen even passioneel als het gaat over zelf iets bijleren? Komen we uit onze comfortzone? Of is bijleren vooral iets dat anderen moeten doen? Levenslang leren is een mooi principe, maar verre van realiteit. Ik daagde mezelf en al onze alumni uit om de start van het academiejaar aan te grijpen om eens na te denken over de eigen leerdoelstellingen. De drive om te leren is een basishouding die je hele leven rendeert, en die niks te maken heeft met een klaslokaal. De basisingrediënten zijn nieuwsgierigheid, bescheidenheid en durf.

Hoe hoger opgeleid en hoe hoger op de ladder, hoe meer we denken dat we het wel aankunnen op ervaring en instinct.

De Amerikaanse president Harry Truman zei ooit: ‘Niet alle lezers zijn leiders, maar alle leiders zijn lezers’ (je vraagt je af wat hij van Donald Trump zou vinden, maar dat terzijde). Levenslang leren begint met levenslang nieuwsgierig blijven. Daarbij is het wel cruciaal om die nieuwsgierigheid een doel te geven.

U kent vast het gevoel dat uw informatieconsumptie gedicteerd wordt door uw Twitter- of Facebook-feed, waar u als een balletje in een flipperkast van het ene onderwerp naar het andere geslingerd wordt. Ironisch genoeg hebben we nooit meer toegang tot informatie gehad dan nu, maar is het net daarom zo moeilijk om voldoende te focussen om echt iets bij te leren. Omdat er zoveel beschikbaar is hamsteren we voortdurend informatie, zonder die echt te verwerken.

Boek

Daarom is het een goed idee om eens een tijdje een filter op te zetten. Lees eens een boek van de eerste tot de laatste letter. Neem eens een paar dagen de tijd om u echt te verdiepen in een onderwerp, zonder andere afleidingen.

Een tweede ingrediënt van levenslang leren is een dosis bescheidenheid, en het besef dat het altijd mogelijk is een betere versie van jezelf te creëren. Daar wringt het schoentje wel eens. Hoe hoger opgeleid en hoe hoger op de ladder, hoe minder overtuigd we zijn dat er nog veel te leren valt, en hoe meer we denken dat we het op ervaring en instinct wel aankunnen. Dat is een gevaarlijke hypothese in snel veranderende tijden. De leerspecialist Chris Argyris verdiepte zich in de leerprocessen van hoogopgeleide professionals omdat hij uitging van de veronderstelling dat zij uitzonderlijk goed moesten zijn in continu leren. Het tegendeel bleek waar. Ze waren vooral gewoon om problemen snel en kordaat te fiksen. Net daardoor ontbrak het hen aan de introspectie om patronen te herkennen en diepere lessen te trekken.

Onbewust zoeken we situaties op waarin onze sterktes stralen en onze zwaktes worden weggemoffeld.

Levenslang leren vergt ook durf. Het soort durf van Pippi Langkous: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan’. Vandaag klinkt dat misschien beter als ‘ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan leren’. Leren brengt je uit de comfortzone om iets te doen wat je nog niet eerder hebt gedaan of je te verdiepen in een domein dat je nog niet kent. Dat gevoel van niet-kunnen zijn we al snel niet meer gewoon eens we de schoolbanken verlaten hebben. Onbewust zoeken we situaties op waarin onze sterktes stralen en onze zwaktes worden weggemoffeld.