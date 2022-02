Poetins vlucht vooruit

Is het verwonderlijk dat Poetin de vlucht vooruit neemt en de harde confrontatie kiest in plaats van de gestage integratie van Oekraïne in Europa af te wachten?

In 1927 nam de Amerikaanse generaal George Marshall de leiding over van Fort Benning in de Amerikaanse staat Georgia. Het eerste wat hij deed, was het reglement van de infanterieschool herschrijven in functie van een meer realistische visie op de werkelijkheid. Een visie die officieren zin voor initiatief en beoordelingsvermogen moest bijbrengen.

Tijdens een memorabele speech op 22 februari 1947 betwijfelde Marshall of iemand die niet diep heeft nagedacht over het historische verslag van de antieke Griekse geschiedschrijver Thucydides van de Peloponnesische Oorlog en over de ondergang van Athene met volle begrip en volle overtuiging kan nadenken over de elementaire kwesties van vandaag.

Internationale betrekkingen bekijken vanuit historisch, juridisch, politiek, strategisch, psychologisch en filosofisch oogpunt. Daar hebben we vandaag nood aan om te begrijpen waarom staten de wapens opnemen.

De Russische erkenning van de onafhankelijkheid van de pro-Russische gebieden Donetsk en Loehansk past in een lange rij van gelijkaardige situaties van flagrante schendingen van het recht. In zijn magistrale boek ‘Paix et guerre entre les nations’ stelt de Franse politiek filosoof Raymond Aron dat het internationaal recht op de lange duur moet buigen voor de feiten en dat een territoriale status wordt gelegaliseerd als hij standhoudt.

Wie wil vermijden dat een rivaal een gebied verovert, moet, zegt Aron, de wapens opnemen en niet van tevoren een morele afkeur uitspreken. Zijn boek is geen studie van oorlog en vrede, maar een catalogus van internationale betrekkingen, bekeken vanuit historisch, juridisch, politiek, strategisch, psychologisch en filosofisch oogpunt. Aan dat soort perspectieven hebben we vandaag nood om te begrijpen waarom staten de wapens opnemen.

Hegemoon

Elk conflict wordt gevoed door tegengestelde narratieven. Dat is in deze crisis niet anders. Het argument bij uitstek van Poetin is het mogelijke toekomstige NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. Je moet geen groot licht zijn om te beseffen dat dat een absolute no-go is voor Rusland, dat zich nog altijd ziet als een hegemoon.

Niet alleen de mogelijke maar onwaarschijnlijke aansluiting van Oekraïne bij de NAVO deed Poetin de Rubicon oversteken.

Grootmachten maken zich altijd zorgen over de machtsverhoudingen in hun invloedssfeer. Net zoals de VS de Monroe-doctrine hanteren die elke inmenging, politiek en militair, in het westelijk halfrond als ontoelaatbaar beschouwt, zo beschouwt Rusland de uitbreiding van de NAVO naar het oosten als een existentiële dreiging en een ontoelaatbare inmenging in zijn invloedssfeer. Toen de Sovjet-Unie in 1962 raketten op Cuba plaatste, drong de Amerikaanse president John F. Kennedy aan op de verwijdering ervan. Anders dreigde een kernwapenoorlog.

Maar niet alleen de mogelijke maar onwaarschijnlijke aansluiting bij de NAVO deed Poetin de Rubicon oversteken. In ‘The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities’ legt de Amerikaanse politicoloog John Mearsheimer uit dat nog twee uitermate cruciale elementen doorwegen die een regimewissel in Kiev als finaliteit hebben: de uitbreiding van de EU en de bevordering van de democratie.

Generale repetitie

In september 2013 stelde Carl Gershman, de voorzitter van de Amerikaanse National Endowment for Democracy, nog dat de keuze van Oekraïne om zich bij Europa aan te sluiten de Russische democratie zou bevorderen en Poetin uit het zadel kon lichten. Het Europees Parlement nam op 27 februari 2014 een resolutie aan waarin het zei nog altijd open te staan voor de associatieovereenkomst en zelfs voor een Oekraïens EU-lidmaatschap, ondanks de illegale annexatie van de Krim door Rusland op dat eigenste moment.

Moskou las het associatieakkoord van de EU met Oekraïne als een omfloerst alternatief voor NAVO-lidmaatschap.

Artikel 4 van het associatieakkoord dat de EU op 21 maart 2014 met Oekraïne heeft afgesloten toont dat het niet alleen over economische vrijhandel ging, maar ook over een verregaande samenwerking op het vlak van veiligheid, defensie en buitenlands beleid. Moskou las dat als een omfloerst alternatief voor NAVO-lidmaatschap.

Angst, eer en eigenbelang waren voor Thucydides de voornaamste drijfveren van het menselijk gedrag. Is het echt zo verwonderlijk dat Poetin de vlucht vooruit neemt en liever kiest voor de harde confrontatie in plaats van de gestage integratie van Oekraïne in Europa af te wachten?