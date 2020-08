Politiek offer gevraagd

Kan de Duitse regering weerstaan aan de verleiding om het gebruik van het crisismedicijn te verlengen?

Zelfbejubeling is soms best fijn, maar is ook een val. Het Duitse crisismanagement was tot nog toe voorbeeldig. De eerste uitbraak van het virus werd goed ingedamd en de coronadip in de economie werd met ongekende kracht gecounterd. O ja, en dan werd ook nog even de euro gered. Meesterlijk. Maar inmiddels lijkt het er op dat het land door de zelfbejubeling de gevaren aan de horizon niet opmerkt.

Door de ingrepen was de krimp in het tweede kwartaal minder erg dan in veel andere landen en is de economie inmiddels bezig aan een enorme inhaalrace.

De lockdown was minder strikt dan in veel Zuid-Europese landen, maar niet minder effectief. De ziekenhuizen waren op geen enkel moment overbelast en het aantal doden bleef relatief laag. Ook economisch werd direct alert en goed gereageerd. De Schwarze Null ging overboord om met heel veel geld de crisis te bezweren. Een keur aan stimuleringsmaatregelen, directe staatssteun, verplicht gesubsidieerd part-time werken (Kurzarbeit) en het uitstellen van het registreren van failissementen horen bij de uitblinkers van de Duitse reddingsacties. Door die ingrepen was de krimp in het tweede kwartaal minder erg dan in veel andere landen en is de economie inmiddels bezig aan een enorme inhaalrace. Na de ergste dip ooit in het tweede kwartaal zal de economie in het derde kwartaal een van de beste groeiprestaties ooit laten zien.

Met zo’n algemeen erkende goede prestatie is het begrijpelijk meer van het goede te willen. Indachtig de voetbalwijsheid ‘never change a winning team‘ zijn er al stemmen in Berlijn die een verlenging van de Kurzarbeit van 12 naar 24 maanden voorstellen. Daarnaast doen ook het uitstellen van de aanmelding van faillissementen van dit najaar naar volgend jaar en, sinds deze week, het invoeren van een vierdagenwerkweek opgeld. Dat zijn maatregelen met een hoog risicogehalte. Wat op korte termijn een meesterlijk medicijn was om de grootste schade te vermijden en te verzachten, kan op langere termijn schadelijke bijwerkingen hebben. Elke vorm van langdurige loonsubsidies verhoogt het gevaar structurele hervormingen te vertragen. Het idee om het aanmelden van faillissementen uit te stellen naar 2021 kan snel tot grote schade leiden, daar ‘gezonde’ toeleveranciers geen aanspraak kunnen maken op openstaande betalingen. Waardoor ze zelf ook in financiële problemen kunnen komen.

Welke politicus wil een verkiezing ingaan met een verhoging van de btw, een stijging van de werkloosheid na afloop van de Kurzarbeit en een dramatische faillissementengolf?

De kans dat de Duitse regering de verleiding niet kan weerstaan om de dosis crisismedicijn te vergroten en te verlengen is groot. Het komende jaar is een verkiezingsjaar. Welke politicus wil een verkiezing ingaan met een verhoging van de btw, een stijging van de werkloosheid na afloop van de Kurzarbeit en een dramatische faillissementengolf?

Het is casinogokken met drie mogelijkheden: er komen vanzelf een coronavirusvaccin en een economisch herstel, of de huidige maatregelen worden vroegtijdig gestopt met de hiervoor genoemde politieke zelfmoord als gevolg, of de maatregelen worden verlengd met op lange termijn grote schade voor de economie als resultaat. Dat zijn weinig aanlokkelijke keuzes. Eigenlijk gaat het dan ook niet om gokken, maar om een race tussen de economische belangen en de politieke partijbelangen. Mijn oproep aan de politici: denk nu niet aan de geschiedenisboeken.