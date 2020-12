Internet zou ‘the middle man’ elimineren, weet u nog? Hoe naïef waren we toen.

Toen ik dit weekend het containerpark bezocht, mooi op afspraak en met mondmasker, kon ik hem al van ver zien liggen: een kolossale sneeuwwitte berg piepschuim, glinsterend in het ochtendlicht, waar ik braafjes mijn eigen kraakverse portie polystyreen aan toevoegde. ‘Het is gewoon crazy’, meldde de parkwachter, ‘we moeten drie extra containers laten komen voor al die isomo. Crisis, mijn oren. De mensen hebben zich online gewoon zotgekocht.

Normaal gezien win ik mijn macro-economisch advies in bij mensen als Geert Noels in plaats van bij de medewerkers van de gemeente Zwalm, maar toch. Ik dacht aan de proper gestapelde piramides kartonnen dozen bij de buren bij de vuilnisophaling. De isomo- en kartonfabrikanten hadden duidelijk een topjaar.

‘Gradually, then suddenly.' Het is mijn favoriete uitspraak van Ernest Hemingway, en zijn antwoord op de vraag hoe hij in hemelsnaam failliet was gegaan. Eerst geleidelijk, heel traagjes, en dan ineens. Boem, patat.

Blijven zagen over de opkomst van de Coolblues en bol.coms van deze wereld heeft geen nut. Janken dat de Nederlanders sneller waren dan ons zet geen zoden aan de dijk. Ze zullen waarschijnlijk altijd sneller zijn.

Vorige week kreeg ik een fijne e-mail van bol.com. ‘Ga met ons mee in de polonaise! Vandaag ben je 10 jaar klant, Peter! En dát willen we vieren. Zo’n jubileum laten we niet zomaar aan ons voorbij gaan.’ Scroll mee het feestje door, stond er. Mijn allereerste aankoop bleek een dvd van Avatar te zijn geweest. Wat waren de kinderen toen nog klein. Volgens bol.com was 2020 dan weer een ‘grand cru’-jaar. Dat had ik al op het containerpark gehoord.

De mensen van retaildetail.be hadden het al geblokletterd: ‘Bol.com vult 80 procent van de Vlaamse sinterklaasschoentjes.' De Vlaming kocht dit jaar 90 procent van de sinterklaascadeautjes online, en dan vooral in het buitenland. Het resultaat was veel bol.com- en Amazon-shaming. De realiteit is dat het ineens boem is gegaan. Patat. Hoe naïef waren we om ooit te denken dat het internet ‘the middle man’ zou elimineren. Anno 2020 zitten we met de onlineretailers meer dan ooit in de greep van de machtigste ‘middle men’ die we ooit gekend hebben.

Herbarium

Dezelfde dag dat bol.com mij meenam in zijn feestelijke polonaise, vernam ik dat de Gouden en de Witte Gids eindelijk zouden ophouden om in papieren vorm te verschijnen. Paniek natuurlijk. Online zag je existentiële vragen verschijnen als: ‘Hoe moeten we dan herfstblaadjes drogen als de kinderen hun herbarium aanleggen?’ of ‘En wat moet ik dan onder mijn scherm steken om het wat hoger te plaatsen?’

De langgerekte doodsreutel van de papieren Gouden Gids is de andere kant van de medaille. Hoe lang iets kan blijven ‘bestaan’ dat eigenlijk al lang morsdood is. En daar zijn we in ons land helaas de onbetwiste wereldkampioen in.

Je kan dat op veel dingen steken, maar uiteindelijk zit het vooral in onze volksaard. Persoonlijk ben ik altijd enorm nieuwsgierig naar ‘shiny new things’. Tegen dat die de ‘new normal’ worden, ben ik al lang op zoek naar iets nieuws. De Nederlander is vaak bijzonder goed om in die fase fors op te schalen en de massale winsten binnen te rijven op het moment dat de mainstream overschakelt. De Belg daarentegen is cultureel misschien de grootste luddiet ter wereld. We reageren vaak veel te traag en we blijven lang hopen op een verrijzenis.

Zombies

Het kan ook anders. Vorige week rondde Mediahuis de overname van NDC Mediagroep af in Nederland, om in Noord-Nederland de leidende mediaspeler te worden. De voorbije jaren is zowel Mediahuis als DPG Media uitgegroeid tot de absolute marktleiders bij onze bovenburen.

De Nederlanders hadden het concept ‘krant’ al opgegeven en voor dood verklaard. Maar die rare Belgen slaagden erin die branche nieuw leven in te blazen.

De Nederlanders hadden het concept ‘krant’ al opgegeven en voor dood verklaard. Maar die rare Belgen slaagden erin die branche nieuw leven in te blazen, radicaal te innoveren en te digitaliseren, en de zombies van persbedrijven om te toveren tot schitterende winstgevende powerhouses.

Blijven jammeren over de opkomst van de Coolblues en bol.coms van deze wereld heeft geen nut. Janken dat de Nederlanders sneller waren dan ons zet geen zoden aan de dijk. Ze zullen waarschijnlijk altijd sneller zijn. Maar langzaam in een hoekje doodbloeden zoals de Gouden Gids heeft nu ook weer geen zin. Durven in te zetten op innovatie is de boodschap. Laat de Nederlanders maar de kampioen van de nieuwbouw zijn, misschien kunnen wij wel de meesters van de renovatie worden.

Peter Hinssen