Positieve discriminatie helpt

Vaak denken we dat vrouwen anders functioneren. Sheryl Sandberg, de nummer twee van Facebook, vertelt in haar manifest ‘Lean in’ aan vrouwen hoe ze anders moeten werken. Ook ons gelijkekansenbeleid stoelt gedeeltelijk op empowerment. Seksisme en discriminatie verhelp je mee zelf, is het idee.

In Vrij Nederland haalde columniste Lisa Bouyeure de dubbele standaard in genderzaken aan. Meisjes mogen jongensdingen doen, maar een jongen die met poppen speelt of meisjesachtige kleren draagt, maakt ons ongemakkelijk. Dat keurslijf beperkt iedereen. Dat we vrouwelijke eigenschappen als ongewenster zien, als niet behorend tot onze lingua franca, wreekt zich wellicht.

Meisjes hebben evenveel interesse in STEM (science, technology, engineering, mathematics) als jongens, maar die sijpelt tegen hun 14de vaak weg. Rond STEM hangt een zeer mannelijke sfeer, met mannelijke onderwerpen, leraars en zelfs rolmodellen. Als alles zegt dat het je leefwereld niet is, waarom zou je als meisje dan doorzetten? Dat het de schuld van de biologie is, lijkt onwaarschijnlijk. In andere landen bestaat de STEM-kloof niet of nauwelijks, ook in zeer gendergevoelige landen als India. Vandaag zien we programmeren als iets typisch mannelijks, maar de eerste programmeurs werden geprezen om hun orde, detail en geduld. Programmeren leek iets voor vrouwen. Dat weten we pas sinds kort: de vrouwen waren anoniem, de credits gingen naar de mannelijke directeurs.