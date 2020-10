Afkomst, gender, religieuze achtergrond zouden geen rol mogen spelen bij de perceptie van politici. Waarom krijgen anderen, van voornamelijk Marokkaanse of Turkse afkomst, die stempel dan wel?

Dat het ons geen fluit kan schelen. Het, dat is de genderidentiteit van vicepremier Petra De Sutter (Groen). Dat de mediaberichtgeving over haar benoeming zich in de eerste plaats concentreerde op haar indrukwekkende loopbaan en niet op haar transidentiteit, is niet alleen gezond verstand. Het is een krachtig teken van vooruitgang. Van de Belgische pers en de politiek. Het is niet moeilijk voor te stellen dat de krantenkoppen er in een ander (Europees) land heel anders zouden hebben uitgezien. Vooruitgang zit soms in onverstoord blijven.

Schermvullende weergave ©Saskia Vanderstichele

Even onverstoorbaar reageerden we op de afkomst van de Waalse ex-premier Elio Di Rupo (PS). Zijn Italiaanse origine maakte van hem de eerste regeringsleider van allochtone oorsprong. En de eerste openlijk homoseksuele premier. Een cumul van primeurschap zowaar, dat hij deelt met Sophie Wilmès (MR). Ze schopte het als eerste vrouw tot eerste minister in België. De Israëlische pers sprak bovendien over een ‘Joodse premier’. Ook dat is voor het eerst in ons land.

Om al dat primusgedoe gaven we als pers, politiek en publiek haast geen moer. We zullen Wilmès in het collectieve geheugen herinneren als de coronapremier. Haar werk was van tel, niet haar geslacht of haar religieuze achtergrond. Net als afkomst geen rol speelde in de perceptie van Di Rupo, die in een interview in De Morgen zei: ‘Niemand heeft mij ooit meneer de allochtone eerste minister genoemd. Waarom zouden andere mensen wel zo'n stempel moeten krijgen?’

Pertinente vraag. Waarom krijgen anderen, van voornamelijk Marokkaanse of Turkse afkomst, die stempel wel? Toen duidelijk werd dat Nadia Sminate burgemeester zou worden, stuurde de partij een persbericht uit met als kop: ‘N-VA blij met eerste Vlaamse burgemeester met Marokkaanse roots’. Sminate: ‘N-VA had de primeur en pakte daarmee uit, net als bij de aanstelling van Zuhal Demir. ‘De allereerste Vlaamse minister van allochtone afkomst.’

Wordt dat allochtone primeurschap beklemtoond omdat het om een rechtse partij gaat? Alsof het om een contrast gaat: wij, Vlaams-nationalisten, bieden kansen aan migrantenkinderen. Haast als een provocatie aan het adres van de linkerflank. Uitpakken om poco’s (politiek correct) te tarten, maar deze redenering zou te eenvoudig zijn.

Allochtone burgemeester

Ook het linkse politieke spectrum en media speelden prominent de Maghrebijnse en Turkse afkomst uit. Anissa Temsamani beet de spits af als ‘eerste regeringslid van Marokkaanse afkomst'. De Leuvense Mohamed Ridouani werd in 2018 door diverse media geportretteerd als de eerste allochtone burgemeester van een Vlaamse centrumstad. Emir Kir ging hem voor als ‘eerste allochtone burgemeester in België’.

Geschiedenis wordt vaak geschreven door iets groots te doen, of uitzonderlijk. Liefst als eerste.

Dan loeren woorden als 'historisch' om de hoek. Geschiedenis wordt vaak geschreven door iets groots te doen, of iets uitzonderlijks. Liefst als eerste. Op die manier worden winnende stembusgangen met allochtonen met niet-Europese roots omschreven. Dan is het primeurschap wél van tel. Dat anders-zijn uitvergroten plaatst de allochtone Marokkaan of Turk in een maatschappelijke rangorde: kijk eens hoe uitzonderlijk hij of zij wel is. Hoe goed ontwikkeld, als een évolué? Die onbeschoftheid in perceptie valt De Sutter gelukkig niet te beurt.

Dat vergrootglas op politici van Turkse en Marokkaanse origine leidt vaak tot een bewijsdrift en een grote prestatiedrang, met dito schuldgevoel. Bij mensen uit een prominent uitgespeelde minderheid heerst het idee dat een fout niet alleen hen wordt aangerekend, maar de hele groep. Anders gezegd, jij bent niet jij. Jij bent de groep. Ga je een beetje in tegen de groep, dan ben je niet langer een primus maar een paria. Zeg maar een uitzondering in afzondering.

Sammy Mahdi, de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en de zoon van een Iraakse vluchteling, zou volgens sommigen een humaner migratiebeleid voeren wegens zijn vader. Of wie weet zal hij net strenger zijn. Laat een federaal beleid met internationale dimensie niet koppelen aan welgeteld één migratieverhaal. Sammy, doe gewoon jouw ding. Primus noch paria.

Hind Fraihi