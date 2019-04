'Probeer je digitale teams niet te saboteren'

De zogeheten war for talent in de digitale arbeidsmarkt maskeert een groter probleem.

Noem het gerust de olifant in de boardroom. Voor veel bedrijven geldt de pijnlijke realiteit dat ze ook met de felbegeerde digitale talenten in huis niet in staat zijn op een efficiënte manier software te ontwikkelen.

Er zijn de bekende schandalen zoals Retibo, het project van De Lijn dat 150 miljoen euro kostte en na talloze manjaren ontwikkelingswerk grotendeels onbruikbaar bleek. Atrias, het nationale dataplatform voor slimme meters, raakt na 200 miljoen euro aan ontwikkelingskosten maar niet opgeleverd. Los van die uitwassen heeft elk groot bedrijf wel projecten, platformen of producten die het niet afgewerkt krijgt.

Alle grote Belgische bedrijven rekruteren volop IT’ers. Proximus gaat 1.250 digitale profielen aannemen, van wie 750 ontwikkelaars. BNP Paribas Fortis kondigde een gelijkaardige transformatie van zijn personeelsbestand aan. Elke telco, retailketen en bank in België zoekt dezelfde profielen en verhuist mensen uit Oost- en Zuid-Europa naar België om te komen programmeren. Ze engageren freelancers, near- en offshorebedrijven. Soms kopen ze integrale ITbedrijven. Maar wat lost dat op?

De enige echte zekerheid die je hebt als je een softwareontwikkelaar aanneemt, is dat je hem op het einde van de maand moet betalen. De rest is koffiedik kijken. Zo’n developer is een persoon, met alles erop en eraan. In z’n eentje kan die geen impact hebben op de bottomline van een groot bedrijf. Het is evenmin een inwisselbaar legoblokje dat je hier of daar in het bedrijf klikt om een bepaalde functie te vervullen. Software wordt in team gemaakt.

Wil je echt een einde maken aan de effectiviteit van het team, dan kan je nog altijd de druk opvoeren.

En daar knelt het schoentje. Hoe bouw je een succesvol team? Heel weinig bedrijven slagen erin al het talent dat ze in hun gebouwen verzamelen te vertalen naar echte resultaten. Achter de war for talent schuilt een probleem dat nog ernstiger is: de ‘struggle to ship’. Het onvermogen om de broodnodige innovaties bij de veeleisende klant te krijgen.

Er is geen magische formule om teams performant te maken. Zelfs de state-of-the-artpraktijken van Silicon Valleys grootsten kunnen niet garanderen dat elk van hun teams goed draait. Wat we intussen wel weten, is hoe je teams kan saboteren. Wie de garantie wil dat zijn developers hun tijd verknoeien, kan kiezen uit een rijk assortiment wanpraktijken. Helaas zijn ze schering en inslag.

IT’ers als ‘dumb pipe’ beschouwen bijvoorbeeld. De briefing van de verlichte geesten van management gaat erin, software rolt eruit. Software development gaat echter niet over het verzetten van hoeveelheden werk. Het gaat over het oplossen van problemen en het overwinnen van complexiteit. Dat vraagt samenwerking en creativiteit. Het vereist vertrouwen in het team, want de kans op falen loert om de hoek. Al moet het team risico’s durven te nemen.

Het creëren van tijdrovende afleidingen is ook een goeie: bureaucratie, omslachtige methodologieën, meetings... Of wat met de beduchte inschattingen? Software developers spenderen steevast een groot deel van hun tijd aan het inschatten van budgetten.

Wil je echt een einde maken aan de effectiviteit van het team, dan kan je nog altijd de druk opvoeren. Overwerk, kunstmatige deadlines, psychologische druk op het team om sneller vooruit te gaan... Het team schiet in een kramp en wordt defensief. De motivatie en de kwaliteit van het werk gaan simultaan onderuit.

Margaret Hamilton verzon 50 jaar geleden de term software engineering. Sindsdien ontspon zich een traditie van bouwen, experimenteren en innoveren. Maar vooral van fouten maken. Zo goed als alle projecten ontspoorden in budget en doorlooptijd. In de jaren 80 en 90 volgde de opkomst van methodologieën en processen. Geen enkele bleek in staat om de problemen met software development het hoofd te bieden.

Uiteindelijk komt het hierop neer: je hebt een groep mensen, die samen de uitdaging aanvaarden om een digitaal product te ontwerpen en te bouwen. Een product dat het bedrijf vooruit zal helpen. Dat is niet triviaal, het is aartsmoeilijk.