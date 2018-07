Probleem wegbelast?

Er dook de afgelopen weken weer een nieuw belastingideetje op: de CO2-taks voor burgers. Gevaarlijk, nu de regering weer koortsachtig aan het zoeken is naar manieren om het begrotingsgat te verkleinen - het gat dichten is al geen ambitie meer.

De industrie betaalt al langer voor haar CO2-uitstoot via de emissierechten. Nu is het dus aan de burger. De opbrengst kan oplopen tot 2,6 miljard euro. Dat geld zou niet zomaar naar de begrotingskas gaan. Een deel zou terugvloeien naar de gezinnen in energiearmoede: hun elektriciteitsprijs kan erdoor verlagen. Met de rest van de opbrengst zouden andere maatregelen worden gefinancierd.

Het broeikasgas CO2 is bij uitstek een product dat we als een grondstof kunnen behandelen.

Het is niet de bedoeling de lastendruk te verhogen. Daarmee stapelen de contradicties zich op. De economische logica van een milieuheffing is dat het schadelijke product, in dit geval de CO2-uitstoot, erdoor vermindert. Iets wordt duurder, dus kopen mensen er minder van. Als de taks dient om de prijs te verlagen, dan is er voor het deel van de bevolking dat ervoor in aanmerking komt alvast geen effect. Integendeel zelfs.

Voor de overige bevolking hangt het er maar van af of er genoeg alternatieven voor handen zijn. En daar knelt vooralsnog het schoentje. Minder CO2 verbruiken om zich te verwarmen? Dat kan door huizen beter te isoleren of door een efficiënter toestel aan te schaffen. Maar dat zijn dure investeringen. En het is geen oplossing voor wie zijn woning huurt.

Als men ook de fossiele brandstoffen voor de auto viseert, vergeet men gemakkelijkheidshalve dat nu al meer dan de helft van de prijs aan de pomp uit taksen bestaat. We betalen maar zo’n 30 procent voor het product zelf.

Belastingniveaus

Als die belastingniveaus al niet volstaan, is er allicht meer aan de hand: het gebrek aan een beter alternatief voor de vervoersbehoefte. Misschien moet daar dringender op worden ingezet? Het schadelijke broeikasgas CO2 in de lucht, dat de kern uitmaakt van het klimaatprobleem, lossen we er op korte termijn niet mee op. Daarom zou het beleid het volledig over een andere boeg moet gooien.

Dezelfde aanhangers van milieuheffingen hebben ook de mond vol van het nieuwe begrip ‘circulaire economie’. Dat bestaat erin dat we afval ofwel moeten vermijden ofwel moeten hergebruiken als grondstof. We zijn er al in grote mate mee vertrouwd, dankzij het doorgedreven sorteren van huishoudelijk afval en de recyclageparken.

In een gepast ondernemersklimaat zou die nieuwe biobrandstof makkelijk in de markt te zetten zijn en op korte termijn de CO2-uitstoot in Vlaanderen sterk verminderen.

Wel, laat nu ook CO2 bij uitstek een product zijn dat we als een grondstof kunnen behandelen. Een koolstofarme samenleving waar zo voor wordt opgeroepen, bestaat immers niet. Meer nog, die is niet wenselijk. Ons dagelijks leven is omgeven met producten gemaakt uit koolstofverbindingen. Te veel koolstofdioxide in de lucht, dat moeten we vermijden.

Terwijl de federale regering een CO2-taks overweegt, heeft Vlaanderen het licht op groen gezet voor een ambitieus onderzoeksprogramma in samenwerking met de chemische sector om CO2 te capteren uit de lucht en er opnieuw waardevolle grondstoffen van te maken, onder meer biobrandstoffen. In een gepast ondernemersklimaat zou die nieuwe biobrandstof makkelijk in de markt te zetten zijn en op korte termijn de CO2-uitstoot in Vlaanderen sterk verminderen.