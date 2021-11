Project Glazen Bol

Professor management aan de University of New South Wales in Sydney

De lange coronaperiode blijkt een moeras voor experts die de toekomst proberen te voorspellen. Slechts occasioneel worden die voorspellingen tegen het licht gehouden. Dat kan beter.

Mensen zullen elkaar niet meer kussen of knuffelen. Covid-19 luidt het einde van de handdruk in. Kantoren zullen verdwijnen. Mensen ontvluchten drukbevolkte steden. De luchtvaart zoals we die kenden, komt nooit meer terug. Het is een kleine greep uit de voorspellingen die op u werden afgevuurd. De meeste zijn bijzonder twijfelachtig.

De voorspellers van dienst worden echter nooit tot de orde geroepen. Bij een volgend interview doen ze vrolijk een nieuwe voorspelling. Sommigen zijn zo geslepen dat ze hun tweets met bedenkelijke voorspellingen en conclusies snel verwijderen. U weet wie u bent.

Is dat erg? De media gebruiken voorspellingen als clickbait. Dramatische voorspellingen maken goede krantenkoppen. Niet zelden is een interview één lange worsteling tussen een journalist en een behoedzame expert om die laatste een straffe voorspelling te ontlokken. Maar verkeerde voorspellingen zijn meer dan entertainment. Ze ondermijnen het publieke vertrouwen in experts, de media en de democratie.

Een meer kritische en systematische rapportering van voorspellingen zal ook de tribunespeler of de onheilsprofeet twee keer laten nadenken vooraleer kamikaze-voorspellingen te doen.

Neem de luchtkastelen die bepaalde experts en politici voorspiegelden bij de uitrol van de vaccins. In de plaats van voorzichtig aan te geven dat deze pandemie verraderlijk onvoorspelbaar is en dat we niet weten wat de volgende fase brengt, beloofden ze overmoedig het rijk der vrijheid.

Als te snel wordt aangekondigd dat covidmaatregelen zoals lockdowns, maskers of thuiswerk tot het verleden behoren, voelen mensen zich bedrogen. Verwonderd vraagt men zich daarna af waarom er geen vertrouwen is. Experts moeten behoedzamer omgaan met voorspellingen. Media moeten voorspellingen kritischer ondervragen.

We hebben een collectieve inspanning nodig om ons voorspellend vermogen in dit land te verbeteren. Een mediagroep of een universiteit moet een platform ontwikkelen waarbij groepen experts regelmatig voorspellingen over belangrijke vraagstukken publiek maken, daarbij telkens aangevend hoe zeker ze er van zijn. Zulke confidentie-intervallen laten genuanceerde voorspellingen toe. Een vraag voor gezondheidsexperts kon bijvoorbeeld geweest zijn: ‘Komt er in 2021 een vierde coronagolf die de intensieve zorg zal overbelasten?’

Optelsom

Wat kan zo’n initiatief ons leren? Het gaat er niet om individuele experts of voorspellers voor schut te zetten. Uit onderzoek blijkt dat de optelsom van onafhankelijke inschattingen van experts de accuraatste voorspellingen geeft. Met een kritischer en systematischer rapportering van voorspellingen laat je mensen toe opnieuw vertrouwen op te bouwen in expertise en het beleid dat erop bouwt. De voorspellingen zijn verifieerbaar en worden publiek gerapporteerd. Dat zal ook de tribunespeler of de onheilsprofeet twee keer laten nadenken voor hij kamikazevoorspellingen doet.

Als groepen experts regelmatig genuanceerde inschattingen over belangrijke vraagstukken publiek maken, kunnen mensen opnieuw vertrouwen krijgen in expertise en het beleid dat erop bouwt.

Dit alles lijkt u vergezocht? Bijlange niet. Er zijn goede voorbeelden in het buitenland. De universiteit van Chicago heeft het US Economic Experts Panel. Daarin spreken 80 topeconomen zich regelmatig individueel uit over beleidsvraagstukken. Een recente vraag was: ‘De inspanningen om netto een nuluitstoot te bereiken in 2050 zal een grote rem zetten op de globale economische groei.’ 43 procent gaf aan onzeker te zijn. 33 procent ging niet akkoord. Dat is genuanceerd, instructief en verifieerbaar.

In eigen land laat De Tijd al geregeld financiële adviseurs aan het woord over hun favoriete aandelen. In een grafiekje wordt mooi weergegeven hoe het vorige aanbevelingen verging. Dat is vaak pijnlijk om te zien, maar informatief. Meer van dat!