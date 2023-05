Quid pro quo

Is het 'voor wat, hoort wat'-pleidooi van Conner Rousseau (Vooruit) om de werkloosheid te beperken in de tijd de weg naar electoraal succes?

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau heeft een bewogen 1 meiviering achter de rug. De atypische en flamboyante socialist verbaasde door te pleiten voor een beperking van de werkloosheid in de tijd. Hij wil verplichte basisbanen voor langdurig werkzoekenden in ruil voor het behoud van hun recht op een werkloosheidsuitkering. Daarnaast stelt hij het recht van vrouwen, en in het bijzonder allochtone vrouwen, in vraag om de arbeidsmarkt te verlaten en af te zien van uitkeringen om voor hun gezin te kunnen zorgen. Door te stellen dat ook de inactieven gebruikmaken van publieke voorzieningen en de sociale zekerheid, zet hij het debat op scherp.

Onbedoeld lanceerde Vooruit-voorzitter Conner Rousseau een interessant ethisch debat over de essentiële vraag wat voor samenleving we willen.

De regering-De Croo stelt een werkgelegenheidsgraad bij 20-64-jarigen van 80 procent in 2030 voorop. Om dat te bereiken moeten meer dan 540.000 personen extra aan de slag. Een wensdroom, want Vivaldi slaagt er niet in het tewerkstellingspercentage significant op te trekken en de scheefgroei tussen de deelstaten weg te werken. Volgens het statistiekbureau Statbel telde België in 2022 ongeveer 1.619.000 inactieven tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om 24 procent van de bevolking in die leeftijdscategorie.

De grootste categorie van inactieven tussen de 20-64-jarigen zijn de langdurig zieken. Die groep telt ongeveer 450.000 personen en blijft jaarlijks groeien. Daarna volgen de studenten met 378.000 inactieve personen, de (vervroegd of brug-)gepensioneerden (314.000 personen), de huisvrouwen en de huismannen (279.000 personen) en een restcategorie van 200.000 inactieven. De inactiviteitsgraad is uitgesproken in de groep van burgers met een nationaliteit van buiten de Europese Unie. België scoort daar het allerslechtst in vergelijking met de andere lidstaten.

Productieve werknemers

De welvaartsstaat kan alleen overeind blijven als er voldoende productieve werknemers zijn om de te verdelen welvaart te garanderen. Het acuut tekort aan actieve arbeidskrachten vandaag wordt morgen een chronisch tekort. Dat is het resultaat van een combinatie van problemen, zoals de mismatch op de arbeidsmarkt tussen beschikbare en gezochte profielen (de skills gap) en de afnemende instroom van de potentiële beroepsbevolking (15 tot 24-jarigen) in verhouding tot de toenemende potentiële uitstroom (55 tot 64-jarigen). Dat probleem deed zich niet voor in de generatie babyboomers, waarvan veel vrouwen al dan niet gewild thuisbleven om voor de kroost en het huishouden te zorgen. De huidige generatie kan zich dat niet meer permitteren, lees ik in het voorstel van Rousseau.

De ruk naar het centrum - rechts van zijn traditionele basis - is een gewaagde gok waarvan de jonge partijvoorzitter overtuigd is dat het de juiste is.

De bitse reacties van traditionele socialisten, onder meer van de socialistische vakbond en van de zusterpartij PS, liegen er niet om. De ruk naar het centrum - rechts van de traditionele basis - is een gewaagde gok. Onbedoeld lanceerde de jonge partijvoorzitter daarmee een interessant ethisch debat over de essentiële vraag wat voor samenleving we willen.

Een waarin elke burger van de welvaartsstaat, die bestaat bij de gratie van de economische groei en de arbeidsproductiviteit, een economische rol moet spelen? Of laat onze samenleving individuen vrij kiezen hoe ze hun bestaan zin willen geven, zonder daarvoor een morele verantwoording te moeten afleggen of een prijs te moeten betalen voor de georganiseerde solidariteit? Wat met het systeem van de afgeleide rechten, zoals een gezinspensioen of een overlevingspensioen? Dat systeem droeg sterk bij tot de opwaardering van de niet-betaalde arbeid in het gezin en van de taak van de voltijdse huisvrouw.