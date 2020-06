Realitycheck voor examens

We moeten we ons durven afvragen of de manier waarop wij examens afnemen en testen wel aangepast is aan de realiteit van vandaag.

Het zal je kind maar zijn. Ongetwijfeld stak het al de hele lagere en middelbare school met kop en schouders uit boven de rest van de klas. Slim. Slim. Slim. Uitmuntend in wiskunde en altijd mee met de nieuwste technologie. Een geboren ingenieur.

Schermvullende weergave ©Robert Clayton

En dan wordt je geniale spruit geschorst omdat hij een van de aanstokers was die een Facebook Messenger-groepje had opgestart om de examens in de eerste bachelor burgerlijk ingenieur te laten ontsporen. 0 op 20. Niet zo slim.

Toen het nieuws uitlekte dat ‘grootschalige fraude’ was ontdekt bij de online evaluatie van eerstejaarsstudenten burgerlijk ingenieur aan de UGent katapulteerde het mij terug naar mijn studententijd in Gent. Ik zat daar op hetzelfde moment als de huidige rector Rik Van de Walle en ik kan u verzekeren dat de examens voor burgerlijke ingenieur in de eerste bachelor (toen heette dat nog kandidatuur) geen kattenpis waren. Zelfs met een heel streng ingangsexamen bleven de eindexamens een brutale filter, waar heel veel studenten sneuvelden.

In het tweede jaar werd een van mijn vrienden tijdens het examen elektromagnetisme geklist met een spiekbriefje tussen zijn kladbladeren. Het verdict was toen, net als nu, 0 op 20, onmiddellijk schorsing voor de examenperiode, en alle vakken in tweede zit overdoen.

Onaanvaardbaar

Het ligt nu natuurlijk iets anders. Niet alleen de aanstokers en de foefelaars worden gestraft. 400 andere studenten moeten hun examen overdoen, want zij hebben 'geprofiteerd' van de Messenger-groep, en men kan niet weten wie wel en wie niet heeft meegedaan. De resultaten van de online examens worden dus ongeldig verklaard. Ik geef Van de Walle voor 100 procent gelijk. Fraude en bedrog zijn onaanvaardbaar.

Is het niet absurd dat we van de nieuwe generatie burgerlijk ingenieurs verwachten dat ze elk apart hun ‘vraagjes’ oplossen, zonder moderne middelen?

Maar moeten we ons niet eens afvragen of de manier waarop wij examens afnemen en testen wel aangepast is aan de realiteit van vandaag? Toen de rector en ik aan de unief zaten, was er geen werkbaar internet. Geen world wide web, Messenger, YouTube, smartphones, WhatsApp of Github. Dat laatste is een opensourceplatform (nu onderdeel van Microsoft) waarop meer dan 50 miljoen softwareontwikkelaars hun code delen: je kan er naar hartenlust inspiratie opdoen en de oplossingen van anderen hergebruiken. Iedere softwareontwikkelaar gebruikt vandaag zo'n platform.

Is het niet absurd dat we van de nieuwe generatie burgerlijk ingenieurs verwachten dat ze elk apart hun ‘vraagjes’ oplossen, zonder moderne middelen? Terwijl we tegelijkertijd ook van hen verwachten dat ze uitmunten in samenwerking, online netwerken en creativiteit eenmaal ze ‘afgeleverd’ worden aan het bedrijfsleven.

Kot

Er wordt een gigantische inspanning geleverd voor het ‘beveiligen’ van de examens zodat de studenten geen gebruik kunnen maken van bronnen en andere hulpmiddelen. We hebben ‘lockdownbrowsers’ en sommige studenten moeten online examens afleggen, terwijl ze met de video van hun smartphone moeten ‘bewijzen’ dat ze in hun kot niets aan de muur hebben hangen waarvan ze kunnen ‘afkijken’. En als ze dan frauderen, moeten ze als straf ‘echte examens’, met dranghekken en controles, gaan afleggen in Flanders Expo, net als in een intensieve veehouderij.

Waarom testen we in een wereld waar alles online is en zoveel digitale en online hulpmiddelen voorhanden zijn op de werkvloer, nog altijd met methodes van voor het internet?

Veel proffen hebben moeite om zich los te maken van de ‘goede oude tijd’ van traditionele examens. Daarom hebben ze het zo moeilijk om openboektesten uit te werken, waar toegang tot informatie normaal is. Waarom testen we in een wereld waar alles online is en zoveel digitale en online hulpmiddelen voorhanden zijn op de werkvloer, nog altijd met methodes van voor het internet?

Er zijn uiteraard zaken die parate kennis moeten zijn en blijven. Ik zou ook niet graag bij een openhartoperatie moeten meemaken dat mijn chirurg eerst even op YouTube moet kijken hoe dat nu weer precies zit. En in de eerste bachelor burgerlijk ingenieur moet je differentiaalvergelijkingen kunnen oplossen zonder dat je het programma Mathematica nodig hebt. Geen discussie.