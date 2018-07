Recycleer het altruïsme

Aan de UGent gaan we met onze ‘Leerstoel NN: perspectieven voor een gezond en gelukkig leven’ een uitdaging aan die kan tellen: wat kunnen we samen doen om ons aller geluk op te krikken, en om mensen die minder gelukkig zijn, gelukkiger te maken?

‘Onbegonnen werk’, hoor ik de critici zeggen. ‘De mensheid is als het ware een vergissing van de natuur. We staan boven al de rest en wanen ons daardoor ongenaakbaar. Het enige dat ons bezighoudt is het onbewust streven naar zelfbehoud.’ Sommigen onder ons zijn inderdaad door en door slecht en maken de wereld ongelukkiger, en dat kan je maar heel moeilijk veranderen, zeker wanneer er niet genoeg mensen zijn om tegengewicht te bieden.

The problem with humankind is that there are not enough kind humans. Ik geef het toe, dat doet een mens twijfelen. Als je verkondigt dat je de wereld wil verbeteren en mensen gemiddeld gelukkiger wil maken, dan zijn de reacties niet uit de lucht. Een meewarig ‘Veel geluk, professor’ overgoten met een sausje cynisme en gekruid met ongeloof en chronisch pessimisme is vaak je deel.

Maar ik geloof - en velen met mij - dat de mens van nature niet slecht is. Uiteraard, er lopen nogal wat kwaadwilligen rond, zelfs misdadigers, en - vooral - veel egoïsten. Maar het goede nieuws is: ze zijn ziek. En als iemand ziek is, dan valt hij ook te genezen.

De oorzaak van egoïsme - vanaf hier leggen we ons toe op die specifieke ziekte - is wat men ‘pathogene conditionering’ noemt. We worden allemaal geconditioneerd, van kinds af aan, vaak gunstig en ter wille van onze zelfontplooiing: leren fietsen, lezen, beleefd antwoorden… Jammer genoeg zijn daar vaak ook nadelige gevolgen aan verbonden. We krijgen iets te veel een zwart-witdenken ingelepeld: goed versus slecht, wij versus zij, juist versus fout. Maar bij egoïsten gaat het helemaal de verkeerde kant op.

Genot

Volgens Mathieu Ricard, auteur van ‘Altruïsme. De kracht van compassie’, hebben egoïsten een overdreven gevoel van eigen belangrijkheid ontwikkeld. Ze streven naar zo veel mogelijk genot voor zichzelf, en doen dat zonder aarzelen ten koste van anderen. Ze hebben niet begrepen dat je jezelf daar eigenlijk geen enkel voordeel mee doet. Genot is kortstondig, en doet verlangen naar nog meer genot, waardoor het uiteindelijk nefast wordt voor iemands geluk.

Ricard stelt dat het egocentrische verlangen naar genot zo erg kan overheersen dat het een soort van zelfbedrog wordt en uiteindelijk helemaal in strijd is met het persoonlijk welzijn. Egoïsten zijn ziek en ongelukkig, maar ze beseffen het niet. Bovendien maken ze anderen ongelukkig en verscheuren ze het maatschappelijk weefsel.

Maar zoals ik al zei, er is goed nieuws. Want er is iets aan te doen. De egoïst zondigt uit onwetendheid. Mocht hij de processen van gelukkig en ongelukkig zijn beter begrijpen, zou hij voor zijn eigen welzijn zorgen door juist goed te doen voor anderen. Wanneer het gezond verstand, de zelfreflectie, het terug overneemt kan de foute conditionering worden opgeheven.

Wie wil dat nu niet: het gezond verstand opnieuw de overhand laten nemen over de automatismen?

Christian Boiron legt dit perfect uit in zijn boek ‘La source du bonheur’. Onze foute conditionering bevindt zich in het limbisch systeem en ons gezond verstand, de zelfreflectie, in de prefrontale neocortex. Het komt erop aan die laatste het terug voor het zeggen te doen hebben. Zelfreflectie bestaat uit het stellen van vragen als: ‘Waarom doe ik zo? Waarom ben ik zo naar anderen? Welk voordeel heb ik daar nu uit gehaald, en welk nadeel heb ik die andere berokkend? Ben ik nu echt gelukkiger door mijn gedrag?’. Dat kan worden aangeleerd louter al door erover te lezen. Maar het kan ook met technieken zoals meditatie en mindfulness. Wie wil dat nu niet: het gezond verstand opnieuw de overhand laten nemen over de automatismen?

Op die manier kan men geleidelijk aan altruïsme, dat overigens een natuurlijk kenmerk is, cultiveren. Ik citeer opnieuw Mathieu Ricard: ‘Het komt erop neer zich bewust te worden van de waarde van anderen. Als dat leidt tot motivatie en gedrag waarvan het uiteindelijk doel het welzijn van de andere is, dan spreekt men van altruïsme.’ En het is nu net dat altruïsme dat gelukkiger maakt. In ons nationaal geluksonderzoek stelden we vast dat mensen die zich vaker inzetten voor anderen, betere relaties hebben en gemiddeld gelukkiger zijn. Dat is een zuiver effect, los van onder meer inkomen, opleiding en geslacht.