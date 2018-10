Reken niet teveel op de markten om Italië te temmen

De budgettaire politiek van de nieuwe Italiaanse regering is verontrustend. Ze zal leiden tot hogere overheidsuitgaven, in het bijzonder door het invoeren van een vorm van universeel inkomen en het terugschroeven van de pensioenhervormingen. De toename van de uitgaven wordt gecombineerd met dalende inkomsten, onder andere door het afzien van een btw-verhoging en een eerste stap richting een vlaktaks voor de eenmansbedrijven.

Schermvullende weergave

Het gevolg is een verslechtering van de budgettaire toestand, met in het beste geval een zeer langzame schuldgraadvermindering (in % van het bbp) in het vooruitzicht. Anderzijds is op dit moment de graad van degradatie beperkt, met een tekort van zowat 2,4% voor 2019. In Frankrijk en Japan wordt 2,8% verwacht en in de VS zelfs 5%. Het IMF gaat in zijn meest recente cijfers uit van een tekort van gemiddeld 3,3% voor de geïndustrialiseerde landen.

Naast de twijfel rond goed bestuur is het economische probleem van Italië nochtans niet budgettair. Het grote probleem is een té lage groei gedurende een té lange periode. De cijfers spreken voor zich: het reëel bbp per inwoner ligt nu niet hoger dan toen de eenheidsmunt werd ingevoerd. Achter deze stagnatie van de gemiddelde koopkracht gaat een daling bij brede lagen van de bevolking schuil. Dit draagt in belangrijke mate bij tot de aantrekkingskracht van de populistische partijen. Aangezien inkomensstagnatie en de introductie van de euro samenvallen, wordt het eerste toegeschreven aan het laatste.

Spread

Het overheidstekort laten oplopen bij een groei die structureel té laag is kan verantwoord zijn. Op voorwaarde dat het dient om de productiecapaciteit te versterken, de infrastructuur te verbeteren, het onderwijs te herfinancieren, te investeren in een efficiëntere overheid of belastingen die innovatie, ondernemerschap en economische ontwikkeling belemmeren te verminderen. Het probleem van de Italiaanse begroting is dus niet zozeer dat het tekort oploopt tot 2,4%, maar wel dat de budgettaire teugels gevierd worden zonder de economie dynamischer te maken.

De positieve effecten van het vieren van de budgettaire teugels zullen tegengewerkt worden door de negatieve invloed van de rentestijging op de investeringen en op de economische activiteit in het algemeen

Deze begroting kan zelfs averechts werken. Door ongerustheid over de budgettaire heroriëntatie nam het renteverschil (‘spread’) tussen Italië en de Europese referentie Duitsland toe. De positieve effecten van het vieren van de budgettaire teugels zullen tegengewerkt worden door de negatieve invloed van de rentestijging op de investeringen en op de economische activiteit in het algemeen.

Moeten we de toename van de spread tussen Italië en Duitsland toejuichen? De argumenten zijn tegenstrijdig. Enerzijds kan het de Italiaanse overheid discipline bijbrengen. Door de stijgende rente verhoogt de intrestlast, ten koste van andere, meer nuttige en meer populaire uitgaven. Daarenboven heeft ze een negatieve invloed op de vastgoedprijzen, en dus op het patrimonium van de Italiaanse gezinnen. Ook consumeren op krediet wordt minder makkelijk. Voldoende redenen om de regering tot redelijkheid te dwingen. Daarenboven tonen de toegenomen renteverschillen de adepten van het ‘ordoliberalisme’ dat de euro de lidstaten niet volledig ontheft van hun verantwoordelijkheid in hun budgettaire keuzes.

Signaal

Anderzijds laat de grotere spread de Italiaanse regering toe de financiële markten te verwensen omdat ze staten hun soevereiniteit ontneemt. Dat de grotere spread de dadendrang van de populisten zal inperken is dus niet zeker. Bovendien heeft de rest van Europa, net als de Italianen, niets te winnen bij rentevoeten die het overheidstekort doen toenemen, de groei op het schiereiland belemmeren en de banken, die heel fors blootgesteld zijn aan de overheidsschuld, broos maakt.

Het is meer dan waarschijnlijk dat, ondanks de minder gunstige Italiaanse budgettaire richting, de Europese Centrale Bank zal tussenkomen mocht er een vicieuze cirkel van op hol slaande angst kunnen ontstaan

Globaal gezien is een zekere toename van de spread als reactie op de door Rome aangekondigde budgettaire versoepeling een goed signaal. Tegelijkertijd is het meer dan waarschijnlijk dat, ondanks de minder gunstige Italiaanse budgettaire richting, de Europese Centrale Bank zal tussenkomen mocht er een vicieuze cirkel van op hol slaande angst zou kunnen ontstaan. Een al te forse rentestijging in Italië zou zware gevolgen hebben op de activiteitsgraad, de overheidsfinanciën en het financieel systeem. In vergelijking hiermee zouden de Griekse problemen akkefietje geweest zijn.