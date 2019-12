Revancheregering

Well they call her avenging Annie / The avenger of womanhood / She spends her whole life telling lies / Leads them on a mess and over good ‘Avenging Annie’, Andy Pratt, 1973

Op 24 december kwam bij De Warmste Week een envelop toe met daarop het indrukwekkende logo van de Vlaamse regering en daarin het imposante bedrag van 450.000 euro. Diezelfde dag kwam bij tientallen organisaties voor kansarmenparticipatie een brief toe met hetzelfde indrukwekkende logo en de melding dat hun projectsubsidies volledig worden geschrapt. Kerstmis is niet langer de dag dat ze niet meer schieten.

Natuurlijk wordt op het Martelarenplein de mantra aangeheven dat iedereen moet besparen. Maar je moet geen in Grasse opgeleide neus hebben om te ruiken dat er stront aan de knikker is als overal 6 procent moet worden bespaard maar bij sommigen 60 procent wordt weggesneden zoals bij de cultuurprojectsubsidies en bij anderen de volledige 100 procent.

Vorige week besliste de Vlaamse regering op voorstel van minister Ben Weyts (N-VA) om 10 procent meer dokters en 20 procent meer tandartsen in spe aan de opleidingen te laten beginnen. Niet omdat er globaal een tekort is, maar omdat de Franse Gemeenschap al jaren de quota moedwillig overschrijdt. De medische wereld reageerde op de beslissing met woorden als ‘verbijsterend’, ‘emopolitiek’ en ‘onbegrijpelijk’. Hoe anders kan je reageren als honderden geneeskundestudenten in jarenlange onzekerheid worden gestort omdat ze een RIZIV-nummer mislopen en daardoor de facto hun beroep niet kunnen uitoefenen.

De Vlaamse regering rekent af met alles en iedereen die het de N-VA ooit moeilijk heeft gemaakt.

Waarom kopieert een Vlaamse minister een domme en asociale maatregel? ‘Frustratie en revanchisme’, zegt journalist Bart Brinckman, en met hem elke politicoloog en Wetstraatjournalist die ik hoorde. De Vlaamse regering rekent af met alles en iedereen die het de N-VA ooit moeilijk heeft gemaakt. Met de uitvoering van het regeerakkoord worden de omvang en de gevolgen van de afrekening steeds duidelijker. Het misbestuur wordt met een dikke laag misprijzen opgehoogd. Jan Jambon overlegde niet met de culturele wereld, Weyts wachtte de voorgenomen oprichting van een Vlaamse planningscommissie niet af.

De calimero-N-VA is een Avenging Annie geworden in de verkiezingsnacht na de verbijsterende vaststelling van het massale stemmenverlies. De meest gewiekste politicus van het land wist het gezichtsverlies handig te verschuiven door te wijzen op de winst van het Vlaams-nationalisme. Maar daarvoor moest hij wekenlang samenzitten met mensen van het Vlaams Belang, en dus waart niet alleen de geest van die partij door het regeerakkoord maar ook haar wrange wraakluchtje.

‘De vorige Vlaamse regering was met de N-VA, de huidige is van de N-VA. Open VLD en CD&V gedragen zich als bijhuizen van de N-VA’, schreef de politicoloog Carl Devos treffend. De twee bijpartijen willen wel de postjes maar doen er alles aan om het regeerakkoord niet te moeten verdedigen. ‘Het is toch opvallend dat de partijvoorzitters niet naar de tv-studio willen komen, al was het maar om de ministerportefeuilles te verdedigen. Zij hebben het regeerakkoord onderhandeld en kennen het wél goed’, moest Pieterjan De Smedt begin oktober vaststellen.