Richting rechtdoor

De Duitse regering blinkt uit door verdeeldheid, net nu eensgezindheid en een duidelijke marsrichting noodzakelijk zijn

Mijn zoon doet morgen rijexamen. Voor mij een goed moment om mijn kennis van de verkeersregels bij te spijkeren. Zo was ik bijna vergeten dat op een voorrangsweg de richtingaanwijzer in de bocht moet worden gebruikt als andere richtingen mogelijk zijn. Vaker dan gedacht richting aangeven dus. Niet alleen bij mij in de auto, maar ook bij de Duitse regering. Daar knipperen alle lichtjes, zonder dat de richting duidelijk is.

De stoplichtcoalitie in Berlijn begon eind vorig jaar met de belofte veel anders te doen. Grote politieke verschillen tussen de coalitiepartners zouden worden overbrugd met een open communicatiestijl en toekomstgericht beleid. De groene transitie van Duitsland was de gemeenschappelijke noemer. Grote inhoudelijke verschillen zoals over het begrotingsbeleid werden weggewuifd. Een coalitie waarin de partners elkaar iets gunnen.

Breuklijnen

De pandemie, de oorlog en nu de energiecrisis hebben de grote breuklijnen in de coalitie zichtbaar gemaakt. Het is een raadsel hoe de regering de energiecrisis meester wil worden en volgend jaar terug wil keren naar de strakke begrotingsregels van de schuldenrem.

Hoe groot de spanning in de coalitie wel is, wordt geïllustreerd door de recente 'affaire Habeck'. Minister van Klimaat en vicekanselier Robert Habeck was de afgelopen maanden de grote ster. Een heldere communicatie, een soepel optreden en een pragmatische aanpak van de energiecrisis bezorgden Habeck een gedeelde eerste plek met Annalena Baerbock als meest populaire politicus van Duitsland. Zulke populariteit creëert jaloezie. Interessant genoeg niet bij de oppositie, maar bij de coalitiepartners.

Het verrast dan ook niet dat de eerste inhoudelijke fout, de gasheffing, tot een storm van (kunstmatige) kritiek en onrust leidde. Vooral de - onpopulaire - kabinetsleden van de SPD en de FDP lijken er plezier in te hebben Habeck te hekelen. En dat terwijl het hele kabinet collegiaal het besluit nam om met een extra belasting de stijgende kosten van de energieleveranciers te laten opvangen door bedrijven en consumenten. Het punt is dat ook energieleveranciers zonder financiële problemen de taks kunnen innen. Zo worden sommige energieleveranciers van twee kanten rijk, door het doorberekenen van hoge energieprijzen en het innen van de gastaks.

Wat in de Duitse politiek gebeurt, heeft niets te maken met een nieuw politiek elan. Het is zoals het bekende recept: bij zwakte toeslaan, ook bij de eigen coalitiepartner. Dit belooft weinig goeds voor de komende maanden. Als de coalitie nu al barsten vertoont, hoe moet het dan als straks de energiecrisis pijnlijk voelbaar is? Als mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen? Als bedrijven de productie moeten stoppen omdat de kosten te hoog zijn?