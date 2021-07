Rijp en groen

Het leven buiten de eigen bubbel is best lastig, merken de Duitse groenen en hun kanselierskandidate Annalena Baerbock.

Niets vergaat sneller dan de roem van gisteren. Als voormalige topsporter weet ik uit eigen ervaring dat de vroegere successen steeds groter worden met elk jaar dat verstrijkt. Dat geldt voor Duitsland niet alleen voor voetbalsuccessen, maar ook terugblikkend naar politieke carrières.

Voetbal, economie en politiek passen in Duitsland al jaren heel goed bij elkaar. Dat doet ons geen enkel ander land na. Het herrijzen van 'Die Mannschaft' in de eerste jaren van deze eeuw, na jaren strompelen, viel samen met het tweede 'Wirtschaftswunder'. Die periode is nauw verbonden met de namen Jogi Löw en Angela Merkel. De bondscoach is sinds vorige week weg, de politica verlaat de politieke bühne later dit jaar.

Alleen de lage werkloosheid, de herinneringen aan het gouden verleden en het doortastende optreden van de regering tijdens de coronapandemie lieten de meeste Duitsers verder dromen.

Waar beiden aan het begin van hun termijn stonden voor vernieuwing, moed en innovatie, is het oordeel na de uitschakeling van Die Mannschaft vorige week: moe, moedeloos en oubollig. Sinds de WK-titel van 2014 is Die Mannschaft afgezakt naar een middelmatig team. Niet de feitelijke prestaties maar enkel de herinneringen aan een glorierijk verleden waren de jongste jaren nog op kampioenniveau. Na de tweede vroegtijdige exit uit een groot toernooi lijken Die Mannschaft en de supporters eindelijk wakker te worden.

De economie is al jaren niet meer wat ze was. Voor de uitbraak van de pandemie zat de Duitse industrie al in een diep dal. De groei van de bejubelde Duitse motor was afgezakt tot bij de slechtst scorenden in Europa. Alleen de lage werkloosheid, de herinneringen aan het gouden verleden en het doortastende optreden van de regering tijdens de coronapandemie lieten de meeste Duitsers verder dromen. Dat de Duitse economie sinds de verkiezingen van 2017 op de internationale ranglijsten voor concurrentiekracht, innovatie of digitalisering verder is weggezakt? Een klein detail.

Vrije val

Het recentste voorbeeld van snel vergaande roem is de ‘opkomst en ondergang’ van Annalena Baerbock, de ‘Spitzenkandidat’ van de groenen. Na de explosieve stijging in de peilingen kort na haar benoeming in april is de populariteit van Baerbock in een vrije val die zelfs die van de sociaaldemocraat Martin Schulz in 2017 doet verbleken.

De val werd ingeluid door te laat gedeclareerde bonussen en een opgeblazen cv. Nu komt daar een plagiaataffaire bij over een naar eigen zeggen tijdens de kerstvakantie neergepend boek. De Duitse media en alle andere partijen smullen van de opeenstapeling van slordigheden en fouten, die in een professionele verkiezingscampagne niet hadden mogen gebeuren. Terecht of onterecht, het maakt inmiddels niet meer uit.

Ook de Duitse groenen hebben de juiste weg naar vernieuwing en politieke innovatie nog niet gevonden.

Baerbock en de groenen hebben een geloofwaardigheidsprobleem. Bijna nog gisteren leek het kanselierschap binnen handbereik en lonkte een groenere en klimaatneutrale toekomst. Ook de groenen hebben de juiste weg naar vernieuwing en politieke innovatie nog niet gevonden en merken dat het leven buiten de eigen bubbel best lastig is.

Hoe zong Marco Borsato het nog? Dromen zijn bedrog? Het wordt tijd dat iemand met een Duitse versie van dit lied komt, anders dreigt een niet zo groen plaatsje in de economische en sportieve middenmoot.

Carsten Brzeski