Russische fantoompijn

Denazificatie, heus? Tijd dat Rusland zich een spiegel voorhoudt en werk maakt van de destalinisatie waar het land al drie decennia naar snakt.

Dacht u ook dat de Sovjet-Unie in december 1991 was opgehouden te bestaan? Niet helemaal fout, maar onvolledig. Het nostalgische verlangen naar het oude Sovjetimperium zit diep verankerd in het hoofd van het Russische regime en in het hart van een groot deel van de Russische bevolking. De Russische president Vladimir Poetin noemde in 2005 het uiteenvallen van de Sovjet-Unie ‘de grootste geopolitieke ramp van de twintigste eeuw’.

Sindsdien lijdt het land onder zijn leiding aan een degeneratieve vorm van imperiumfantoompijn. Daarom voelt Rusland zich meer dan dertig jaar na het einde van de Sovjet-Unie nog altijd gerechtigd om economisch, politiek en militair in te grijpen in de voormalige deelrepublieken.

Ruim dertig jaar na het einde van de Sovjet-Unie voelt Rusland zich nog altijd gerechtigd om economisch, politiek en militair ingrijpen in de voormalige lidstaten.

De samenwerking met die voormalige onderdelen, in de Russische doctrine het ‘nabije buitenland’ geheten, verliep van bij het begin stroef wegens de ingebakken asymmetrie. Rusland wou in elke post-Sovjetsamenwerking de dominante partner te zijn. Veel nieuwe en soms veelbelovende politieke, economische en militaire samenwerkingsverbanden werden gefnuikt door zachte of minder zachte Russische dwang. De coalities zijn er geen van bereidwillige en gelijkwaardige partners, ze zijn opgelegd aan kleinere landen met omgewrongen arm.

De Baltische staten konden zich daaraan onttrekken door hun snelle toetreding tot de Europese Unie en de NAVO. Andere voormalige Sovjetlanden die zich al te onafhankelijk opstelden of waar burgers meer democratie eisten, maakten al snel kennis met de-escalatie van pro-Russische propaganda, politieke beïnvloeding, de wurggreep van de dichtgedraaide gaskraan en ultiem ook tanks, bommen en bezetting.

Armenië, Georgië, Kazachstan, Moldavië, Oekraïne, Tadzjikistan en Wit-Rusland hebben het mogen ondervinden. Het gevolg is een reeks meestal bevroren maar soms withete conflicten in Ruslands nieuwe archipel van bezette gebieden, zoals Abchazië, de Krim, Donetsk, Loehansk, Transnistrië en Zuid-Ossetië.

Bijna dertig jaar na datum beschouwt Rusland de meeste voormalige Sovjetlidstaten nog altijd als vazalstaten in plaats van als volwaardige natiestaten: Mama Rusland weet wat het beste is voor jou, en wie niet horen wil, moet voelen. Daarom eigent Rusland zich het recht toe om door hemzelf gedefinieerde en bewapende gemeenschappen van Russischtaligen in het ‘nabije buitenland’ op te zetten tegen hun landgenoten, om ze later de facto te annexeren. Onder het voorwendsel van zelfverdediging, en tegen het internationaal recht in. Het Russische regime kwam daar al te lang mee weg, omdat wij afgeleid de andere kant opkeken en lieten betijen.

Wit-Rusland

De interventie in Wit-Rusland ter onderstutting van Aleksandr Loekasjenko, Poetins Wit-Russische kompaan als megalomane autocraat, was al een brug te ver. De Russische invasie in Oekraïne is een hele rivier aan bruggen te ver.

Het wordt overduidelijk dat de gemiddelde burger van een voormalige Sovjetstaat helemaal geen deel meer wil uitmaken van dit nieuwe Russische imperium vol corruptie, propaganda, dwang, staatsgeweld en stagnatie. Een nieuwe generatie burgers en politici is opgestaan die aan de verstikkende omhelzing van Moskou wil ontsnappen. Ook duidelijk is dat burgers bereid zijn te vechten voor de natie waarvan Rusland het bestaansrecht ontkent.

Wil Rusland denazificatie? Stop de haatpropaganda en blaas de invasie af.

Rusland viel Oekraïne binnen onder het mom van de 'denazificatie' van Oekraïne en van de bescherming van twee separatistische ministaatjes in Oost-Oekraïne die het zelf met geweld heeft gecreëerd. Serieus? Rusland annexeerde de Krim, net zoals nazi-Duitsland Oostenrijk annexeerde. Rusland claimde daarna de Russische Oekraïners, zoals nazi-Duitsland de Sudeten-Duitsers claimde. Wit-Rusland werd een Russisch protectoraat, net zoals Tsjechoslowakije het protectoraat Bohemen en Moravië werd. En toen kwam de gewelddadige invasie van Oekraïne waarbij steden worden platgebombardeerd en burgers afgemaakt. Wil Rusland denazificatie? Stop de haatpropaganda en blaas de invasie af.

Dit is het moment waarop Rusland alleen nog maar de agressor genoemd kan worden. Het moment waarop Rusland de hoofden en de harten van medestanders in zijn nabije en verdere ‘buitenland’ definitief verliest. Waarop het kaartenhuisje van decennialange propaganda en manipulatie in elkaar stort, omdat iedereen ziet dat de keizer geen kleren aan heeft.