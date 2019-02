Sahelstrijders

De ogen van de wereld zijn dezer dagen gericht op de omgeving van Baghouz. Rondom het Syrische dorpje zijn de bij elkaar geschraapte restanten van het zelfverklaarde kalifaat verwikkeld in hun allerlaatste worsteling. Een eindstrijd gedrenkt in bloed en geweld. Getuige de gruwelijke ontdekking van ruim vijftig afgehouwen hoofden van jezidische seksslavinnen, achtergelaten in vuilnisbakken. Terwijl de jihadisten van IS zich opmaken voor hun eigenste versie van de godendeemstering ontvluchten duizenden zogenaamde meelopers, waaronder talloze vrouwen met kinderen, de heilloze plek. Ruw gewekt uit hun dromen van een islamitische staat, zoekend naar bescherming bij het eens zo gehate Westen.

Maar het zou onzinnig zijn om te geloven dat met het verdwijnen van IS ook een einde komt aan de jihadistische strijd. Het zelfverklaarde kalifaat mag dan binnen afzienbare tijd nog slechts een herinnering zijn, de boosaardige ideologie, de drijfveren en het fanatisme die haar strijders bezielden, zijn geenszins verleden tijd.

De focus op Syrië en Irak heeft te lang het beeld vertroebeld van jihadistische groeperingen in andere regio’s. In bijvoorbeeld Mali, Niger en Burkina Faso staan ze sterker dan ooit. Op het eerste gezicht kan dat weinig zorgwekkend lijken. De jihadistische strijd wordt er voornamelijk gevoerd door een lappendeken van bewegingen als Al-Qaeda Maghreb, Ansar Dine, Al-Mourabitoun en Ansaroul Islam die de lokale overheden - en vaak elkaar - bekampen. Toch is de Sahelregio de thuisbasis van een zwaar onderschatte groepering: Boko Haram.

De Sahelregio heeft alles in zich om de thuishaven te worden van een nieuw zelfverklaard kalifaat, een sluier voor een al even wreed regime.

Komt het omdat IS met zijn zorgvuldig georkestreerde YouTube-filmpjes van onthoofdingen en verbrandingen veel beter scoorde op het vlak van propaganda? Of ligt het eerder, zoals de Franse geograaf Christian Seignobos beweert, aan de Westerse paternalistische en kleinerende houding tegenover Afrikanen? Feit is dat de leden van Boko Haram in het Westen nooit echt als volwaardige terroristen werden beschouwd. We zijn wel verontwaardigd als er weer eens een bloedige aanslag wordt gepleegd, tenminste als die het nieuws haalt. Maar we slagen er niet in de planning en het netwerk te zien dat achter de organisatie schuilt.

Frankrijk

En toch. Sinds augustus 2014 is Frankrijk samen met zijn voormalige kolonies Burkina Faso, Tsjaad, Mali, Mauritanië en Niger verwikkeld in een verbeten strijd tegen de jihadistische groeperingen die de stabiliteit in de regio bedreigen. De opeenvolgende militaire operaties Serval en Barkhane verjoegen Boko Haram en de andere jihadistische terreurgroepen uit de stedelijke centra. Daarmee dacht men dat hun ruggengraat gebroken was.

Maar de jihadisten beschikten over bijzonder veel veerkracht. Eens teruggeworpen op het haast wetteloze en ongecontroleerde platteland ontpopten ze zich in geen tijd tot een lokale machtsfactor. Seignobos noemt het ‘bush salafism’. Ze trokken zich terug in de bergen, de moerassen en de dichtbegroeide bossen. Daar waar ze onbereikbaar zijn voor leger en politie. Dezelfde tactiek die de Franse Maquis hanteerde tegen de Duitse bezetters in de Tweede Wereldoorlog. Of hoe geschiedenis soms ironisch is.

Vanuit hun basissen terroriseren de jihadisten de plattelandsbevolking. Toegang tot water en landbouwgrond wordt het volk ontzegd met de wapens in de hand. Alleen wie de jihadistische strijd omarmt, krijgt het recht te overleven. Die afgedwongen solidariteit verzekert de jihadisten van onderdak, rekrutering, bevoorrading en steunpunten. Vanuit die comfortabele luwte slaan ze keer op keer toe in een poging de landen verder te destabiliseren.

Verschillende bronnen wijzen erop dat, ondanks een aantal succesvolle gerichte aanslagen op jihadistische leiders, Operatie Barkhane weinig vooruitgang boekt. Sterker nog, dat het centraal gezag aan geloofwaardigheid en slagkracht verliest in grote delen van hun land.