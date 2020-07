Samen, coronaproof

Moslims vieren vrijdag het Offerfeest. Samen eten is daarbij belangrijk. Maar hoe doe je dat coronaproof, islamitisch of niet?

Het Offerfeest is een belangrijk feest in de islam waarbij een schaap wordt geslacht. Een hoop slachtgedoe, koken, keuvelen en solidariteit staan centraal. Het vlees wordt gedeeld met buren, familie en armen. Het is traditioneel een feest waarbij samen eten belangrijk is, een beetje zoals Kerstmis.

Het Offerfeest herdenkt dat Abraham zijn zoon Ismaël aan God wilde offeren. In een droom kreeg Abraham de opdracht van Allah om zijn zoon te offeren. Toen Abraham dat daadwerkelijk wilde doen, riep Allah hem een halt toe. Abraham had bewezen dat zijn liefde voor Allah zo groot was dat hij zelfs zijn zoon wilde offeren. De engel Gabriël stuurde een ram om te slachten.

Op de eerste dag van het Offerfeest wordt een schaap ritueel geslacht. Op die dag staat delen met anderen centraal. Het Offerfeest werd jaren overschaduwd door de discussie over onverdoofd slachten, nu staat het debat in het teken van het coronavirus.

Cru gezegd, in plaats van solidariteit te delen zouden moslims op deze feestdag het virus nog verder kunnen delen. De vraag is dan ook: wat met het Offerfeest? Samen in rijen staan aan slachthuizen over samen koken tot samen plaatsnemen aan de dis. Samen, al dan niet islamitisch, hoe doe je dat coronaproof?

‘Zie daarvan af’, luidt het advies van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Hij zei zich grote zorgen te maken om het Offerfeest, net als zijn Antwerpse evenknie Bart De Wever. ‘Dat is traditiegetrouw een feest waar heel veel mensen bij elkaar komen. Voor je het weet zitten in een huiskamer twintig, dertig mensen. Mijn oproep: 'zie daarvan af'', aldus Aboutaleb.

Angst

Goede hoop heb ik wel, want het Suikerfeest leidde onder moslims geenszins tot grove schendingen van de coronamaatregelen. Ook moskeeverantwoordelijken hebben voortreffelijk gecommuniceerd en gehandeld om een veilige omgeving voor de gelovigen te garanderen. De angst zit erin. Angst die universeel is, net als het virus.

En toch, wanneer de Antwerpse piek in de coronacijfers ter sprake komt, is een van de redenen volgens artsen en virologen de besmettingen bij allochtone gemeenschappen. Eerst de Joden, nu de Marokkanen. Het zou om een ‘sociologisch probleem’ gaan, met name het samenwonen van verschillende generaties onder één dak. Samenhokken als brandversneller.

Ik struikel over het woord probleem. Ik spreek in dit geval liever van een familiale symbiose, drie generaties onder een dak. In sommige gemeenschappen heeft de kangoeroe een diepe buidel, en wat dan nog? Het is wat het is, niemands schuld.

Het is inmiddels een trend geworden in ons maatschappelijk debat, al dan niet coronagerelateerd. Zoek de schuldigen, wie treft blaam? Debatten worden verengd tot een blame game, een spel dat alleen verliezers kent. Ik citeer graag een dierbare vriendin van me: ‘Het is niemands schuld. Zullen we dat afspreken? Niet van de jongeren. Niet van de buren die een barbecue hielden. Niet van die uit wijk zus of buurt zo. Niet van de man op de bus die moest hoesten. Niet van de vakantiegangers. Niet van uw tante haar familiefeest. Niet van de moni's bij de chiro. Het is wat het is. Anders zitten we straks allemaal op 1,5 meter afstand ook nog eens heel boos naar elkaar te kijken.’