Schaamlap of mondlap

Hét symbool van roekeloze arrogantie in de Duitse sport is wel de finale van de Champions League 2012 tussen Bayern München en Chelsea.

Met een 1-0 voorsprong werd vijf minuten voor het einde, vanwege de show en nog meer applaus, spelbepaler Thomas Müller van het veld gehaald. Ruim 30 minuten later verloor Bayern München de wedstrijd na een strafschoppenserie. En niemand begreep hoe dat had kunnen gebeuren. Dezer dagen is er een nieuw symbool voor Duitse lichtzinnigheid: het mondmasker.

Schermvullende weergave ©Sofie Van Hoof

In Duitsland heerste deze week maar één thema: masker op of af. Het begon met Harry Glawe. De minister van Economische Zaken van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern pleitte het afgelopen weekend voor het einde van de maskerplicht in winkels. Om te beginnen in alle Noord-Duitse deelstaten, maar het liefst in heel Duitsland. Het dragen van een masker zou schadelijk zijn voor de consumptie. Na de keurige maskerdiscipline van de afgelopen maanden discussieert heel Duitsland opnieuw over het nut daarvan, en daarmee over het - schijnbare - belangenconflict tussen gezondheid en economie. Of nog breder: het belangenconflict tussen de gemeenschap en het individu.

Aan het begin van de crisis waren er nog experts die beweerden dat het dragen van een masker zinloos was. Toen Oostenrijk besloot dat de mond bedekken een plicht was, werd in Duitsland veel met het hoofd geschud. ‘Dat hebben wij niet nodig.' De weerstand tegen het masker leek zolang te duren als het tekort aan maskers aanhield. Waarbij de spontane huisvlijt in het naaien van maskers hielp bij de aanvaarding daarvan. Sinds 29 april is het dragen van een mondmasker verplicht op het openbaar vervoer, in openbare ruimtes en in winkels in het hele land. Juist deze maatregel bleek een belangrijk element bij het succesvol bestrijden van het virus en het heropenen van de economie.

Coronavermoeidheid

Nu staat het masker symbool voor machtsvertoon van de regering en van de toenemende coronavermoeidheid. Er komt steeds meer kritiek op de bondsregering. Het oordeel van een regionaal gerechtshof om de lokale lockdown bij de slachthuizen in Gütersloh te schorsen past in het beeld van die toenemende vermoeidheid en de weerstand tegen ingrijpen door de overheid. Het is ook een teken aan de wand dat wijst op toenemende roekeloosheid.

Zonder masker zou de economie er anders uitzien, klinkt het. Dat is onzin die niet gestaafd wordt door de feiten.

Het masker krijgt de schuld voor een zwak consumptielibido. Zonder masker zou de economie er anders uitzien, klinkt het. Dat is onzin die niet gestaafd wordt door de feiten. De detailhandel groeide in Duitsland in mei - met masker - bijna 14 procent. Anders dan de industrie is de consumptie heel sterk uit de lockdown gekomen. Landen zonder maskerverplichting vertonen geen beter beeld in hun consumptie. Er zijn geen verschillen tussen maskerplichtige en niet-maskerplichtige landen tijdens de lockdown in april, en ook niet tijdens de heropening.