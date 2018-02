Door Marion Debruyne, decaan Vlerick Business School

Het moet ergens in het vijfde leerjaar zijn geweest dat ik mijn eerste ‘keynote speech’ gaf: een spreekbeurt over de fauna en flora van de Galapagoseilanden, volledig en uitsluitend gebaseerd op een geduldig met Artis Historia-punten bijeengespaard boek.

Ik moest daaraan terugdenken toen ik de stichter van Singularity University hoorde spreken. Hij vertelde dat een van de fundamentele gevolgen van de technologische versnelling die we vandaag kennen, is dat problemen van schaarste veranderen in problemen van overvloed.

Vandaag levert een simpele google search een tienjarige die een spreekbeurt over de Galapagoseilanden wil geven een lawine aan informatie op. Die tienjarige moet zich door een eindeloze hoop bronnen ploegen en heeft vooral de moeilijkheid om uit te maken wat essentieel is en wat niet, wat betrouwbaar is en wat niet.

Filmrolletje

Deze verschuiving van schaarste naar overvloed is geen unicum. We zien hetzelfde fenomeen in de fotografie. Weet u nog hoe u vroeger zorgvuldig moest kiezen aan welk kiekje u één van de 24 plaatjes op het filmrolletje zou besteden? Vandaag is de vraag eerder welke van de 24 versies van dezelfde selfie een Instagram-post verdient en hoe je tussen honderden bestanden op Flickr of Dropbox die ene foto terugvindt.

Technologie lost problemen op, maar creëert er ook weer andere. Een van de dimensies daarbij is de as tussen schaarste en overvloed.

Elke economische dynamiek gaat natuurlijk over het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod. Cyclische industrieën kennen heel goed de slinger tussen het teveel en het tekort in het aanbod. Maar hier hebben we het over iets anders. Hier gaat het over de problemen die klanten hebben. En vaak is dat een probleem van schaarste of een probleem van overvloed.

Dat biedt opportuniteiten voor bedrijven die erin slagen dat probleem op te lossen. Zo heeft de dieetindustrie allang begrepen dat we in het Westen technieken nodig hebben om met de overvloed aan eten om te gaan. Weight Watchers bouwde een miljardenbedrijf op een puntensysteem en weegsessies.

57 channels

Digitalisering creëert op veel vlakken overvloed: meer informatie en gegevens dan ooit en makkelijke toegang tot producten over de hele wereld. Dat biedt kansen om iets te doen met de nieuwe mogelijkheden die ontstaan dankzij die overvloed. De hele ‘big data’-hype gaat over wat we kunnen doen als we al die nieuwe gegevens analyseren en exploiteren.

Er ontstaan ook mogelijkheden om ons te helpen met die overvloed om te gaan. Netflix lost het ‘57 channels but nothing on’-probleem op door aanbevelingen op maat te geven.

De keerzijde van de verschuiving van schaarste naar overvloed zit hem in de dood van businessmodellen die een assumptie van schaarste in zich hebben. Het probleem van Carrefour is deels dat het aanbod van de hypermarkt geen sterkte meer is als we maar een Paypal-klikje verwijderd zijn van het aanbod van de hele wereld.

Tegelijk zorgt de digitale overvloed op één domein weer voor schaarste op andere domeinen. Tijd wordt een heel schaars goed. Dus helpt Arianna Huffingtons nieuwe bedrijf Thrive Global u om tot rust te komen tussen de laatste Facebook-check ’s avonds en de eerste e-mails ’s morgens. Hellofresh en aanverwanten helpen als u wel wil koken maar geen tijd hebt voor de boodschappen.

En omdat er in uw vestzak minder plaats is dan op uw bureau, zijn smartphoneproducenten hard aan het werk om steeds krachtiger technologie in een kleiner en kleiner formaat te krijgen.