Schijn bedriegt

Duitsland ligt voor! Nee, niet in het voetbal, maar in innovatie. Nu u mij al jaren hoort hameren op de noodzaak van meer innovatie en hoort klagen over het digitale stenen tijdperk in Duitsland, moet dat toch reden zijn voor een feestje?

Helaas niet. Het nieuws van deze week liet juist duidelijk zien hoe gespleten de Duitse economie is. En ook hoe bang Duitsland is voor verandering. Twee nieuwsitems gaven die gespletenheid duidelijk weer: een innovatie-index en twee beurswaarden. De innovatie-index van het persagentschap Bloomberg haalde zelfs de voorpagina’s. Duitsland is eindelijk weer kampioen! De recessie nog net voorkomen, en nu kampioen innovatie! Deze columnist verslikte zich in zijn beker azijn.

Wat het optimisme dempt, is dat de eerste plaats bij nader onderzoek vooral te danken is aan de autosector. Daarmee zegt de Bloomberg-index meer over het verleden dan over het heden of zelfs de toekomst. Ongeveer een derde van alle onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven in Duitsland komt uit de auto-industrie. De sector is ook verantwoordelijk voor de grote hoeveelheid aan patenten, een belangrijke factor in de Bloomberg-index.

Als de toekomst van de wereldeconomie digitaal is, heeft de Duitse economie nog veel huiswerk.

Wat de index niet laat zien, is dat net deze sector grote problemen heeft, ondanks het vele onderzoek. De patenten leiden vooralsnog niet tot baanbrekende veranderingen. Er is een grote achterstand in elektrische mobiliteit en autodelen. De autosector is al jaren het chantage-instrument voor zowel de VS als China om Duitsland te doen buigen in onderhandelingen. Echte duurzame Duitse doorbraken zijn dus gewenst.

De auto-industrie is niet alleen verantwoordelijk voor de meeste patenten in Duitsland, ze is ook een grote werkgever, goed voor 834.000 jobs. Vorig jaar lieten vele fabrikanten weten dat ze als gevolg van de grotere vraag naar elektrisch rijden werknemers moesten ontslaan bij de traditionele diesel- en benzineauto’s. 50.000 banen werden geschrapt en tot 2030 is de verwachting dat 234.000 werkplekken verloren gaan. Daarvoor komen er dan, bij een succesvolle overgang naar elektrisch rijden, 109.000 banen terug.

Vaak wordt gezegd dat op de beurs de toekomst wordt verhandeld. Als dat zo is, ziet de toekomst voor de Duitse economie er toch iets minder rooskleurig uit. Terwijl het innovatiekampioenschap uitgebreid werd gevierd in de Duitse media, bleef het andere nieuws op de beurs bijna onopgemerkt. De DAX-index bereikte een nieuw record, maar ondertussen werd in de Verenigde Staten het aandeel van de technologiereus Apple meer waard dan alle 30 bedrijven uit de Duitse sterindex samen.