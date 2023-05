De stijging van de onbetaalde schoolfacturen in het gemeenschapsonderwijs is een alarmsignaal dat de maatschappij ernstig moet nemen.

Het is waarschijnlijk wat aan de aandacht ontsnapt. Op de sociale media werden verhitte discussies uitgevochten over het recentste ‘polariserende’ evenement in onze maatschappij, de illegale rave op het militair domein in de Limburgse negorij Brustem.

Het spanningsveld lag ditmaal blijkbaar tussen de feestdrang van jeugdige feestneuzen op zoek naar hun, al dan niet in verdovende middelen gedrenkte, versie van Utopia en de nachtrust van de omwonenden, de burchten van dassen, vernielde bieten en het verloren leven van een hinde.

De lege brooddozen kenden we al, nu duiken ook lege pennenzakken en boekentassen op in de klaslokalen.

Maar het gemeenschapsonderwijs (GO!) gaf begin deze week wel degelijk een alarmsignaal af dat een zichzelf respecterende samenleving niet kan en mag negeren. In het voorbije jaar is het bedrag aan achterstallige schoolfacturen opgelopen tot 11 miljoen euro. GO!-topman Koen Pelleriaux ziet in die trend de manifestatie van een zwaar onderliggend probleem: toenemende armoede.

De lege brooddozen kenden we al, nu duiken ook lege pennenzakken en boekentassen op in de klaslokalen. Met zware consequenties voor uiteindelijk zo goed als alle kinderen. Want scholen die hun geld niet krijgen, kunnen dat ook niet spenderen aan lesmateriaal, schoolreizen, kleurrijke lokalen of een groene speelplaats. Een gat van 11 miljoen euro krijg je niet gedicht met ad-hocmaatregelen als stoelgeld voor de middagpauze of duurdere drankjes op het schoolfeestje. Het gevolg is een verschraling van het aanbod, voor iedereen.

Verschillende partijen pleiten daarom al jaren voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Kwestie van de kansen van onze jongeren toch in enige mate te nivelleren. Maar daar ziet Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) geen brood in. ‘Je moet de mensen niets wijsmaken: alles wat niet op de schoolfactuur komt, zal op de belastingbrief terechtkomen. En de factuur wordt altijd door dezelfden betaald: de Vlaamse middenklasse’, zegt hij daarover.

Belastingbetaler

Nochtans zou die hardwerkende Vlaamse belastingbetaler gebaat zijn bij een betere educatie voor iedereen. Onze maatschappij heeft een fetisjisme voor diploma’s, de hogere dan toch. En dat is niet toevallig, want alles is op zo’n manier ingericht dat mensen met een hogere opleiding er baat bij hebben.

Uit onderzoek van Sciensano, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel blijkt dat bijna alleen hoogopgeleiden profiteren van de weldaden van onze hoogtechnologische verzorgingsstaat. Wie behoort tot een van de lagere sociale klassen heeft zijn levenskansen er niet op zien vooruitgaan.

Een vrouw die laagopgeleid is, leeft gemiddeld 18 jaar minder lang in goede gezondheid dan een vrouw die hoogopgeleid is.

Lager opgeleiden worden vaker ziek, kennen minder gezonde levensjaren, en sterven sneller. Scherp gesteld: een vrouw die laagopgeleid is, leeft gemiddeld 18 jaar minder lang in goede gezondheid dan een vrouw die hoogopgeleid is.

Kortom, die schoolfacturen betalen zichzelf op termijn terug met een gezondere en actievere bevolking.

Er is bovendien nog een belangrijke reden om deze bedreiging van ons onderwijs ernstig te nemen. De Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) publiceerde onlangs zijn Jaarverslag 2022. Daarin ziet de geheime dienst, naast de gebruikelijke dreiging van extreemrechts en moslimfundamentalisme, een nieuw risico opduiken voor de veiligheid. Het wijdverspreide geloof in complottheorieën over ‘een kwaadaardige elite’ die in Nederland ‘de macht in handen heeft’. Naar schatting ruim 100.000 Nederlanders hechten geloof aan zulke praatjes.

Een goede opleiding wordt in de toekomst onontbeerlijk om feit en fictie uit elkaar te kunnen houden.

De virtuele wereld heeft ruimte gegeven aan malafide influencers en dictatoriale regimes om de nieuwsgaring bij (vooral) jongeren te beïnvloeden. Populaire, maar niet altijd betrouwbare kanalen hebben inmiddels evenveel geloofwaardigheid gekregen als de reguliere media. En dan beseffen we nog niet eens volledig wat artificiële intelligentie in petto heeft.

Een goede opleiding wordt in de toekomst onontbeerlijk om feit en fictie uit elkaar te houden. Nelson Mandela zei het al: ‘Without education, your children can never really meet the challenges they will face.’